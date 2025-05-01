中美關稅戰｜內地學者：特朗普或會在今年11月挺不住選擇妥協

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向中國發動關稅戰，近日立場卻軟化，多次聲稱已就關稅問題與華展開磋商，但中方否認相關說法。在中美各執一詞之際，央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」於周四（5月1日）發文稱，美方近期通過多種渠道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。



中國著名國際問題專家、人民大學教授金燦榮近日分析稱，特朗普大概在今年11月份會挺不住，可能會在那時選擇妥協。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

金燦榮分析稱，特朗普頻繁改變立場是他的一種談判策略，刻意讓對手捉摸不透，從而為自己謀取優勢。

金燦榮稱，關稅戰對中美雙方經濟都產生了負面影響，中國部分對美出口企業已陷入無訂單的困境，美國的外貿、股市、匯市、債市同樣出現很大問題。為了控制這些負面影響，特朗普時常放出虛假信息。當他需要穩定美國經濟時，就宣稱中美開啟談判，態度也會有所緩和；可同時他又想對中國持續施壓，妄圖讓中國跪下，所以在對待中國時又表現得特別無禮。在這兩種需求之間，他反覆搖擺不定。

金燦榮稱，美國明年的中期選舉在11月初舉行，但美國的選舉週期實際上提前一年就已經開始，今年11月相關選舉活動便會啟動。如果到那個時候關稅戰仍未結束，且經濟負面影響很嚴重，那麼共和黨在明年中期選舉中大概率會失利。從這個角度推測，特朗普可能會在今年11月選擇妥協。