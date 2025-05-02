限韓令解封？傳BTS、SEVENTEEN將來華開騷　央視闢謠「沒有安排」

韓國媒體日前報道稱，內地中央廣播電視總台（CMG）正邀請包括BTS、SEVENTEEN在內的多個韓國頂流K-POP男團參與中韓聯合演出計劃，引發外界猜測「限韓令」是否即將鬆動。不過，對此傳聞，央視已明確否認。



根據韓媒報道，CMG近期正籌備中韓文化合作演出項目，計劃於北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都等6大城市舉辦可容納3萬人的演唱會，並已向韓方演出策劃公司發出公函，邀請多個韓流偶像團體參與演出。據稱名單中包括BTS、SEVENTEEN、Stray Kids、TREASURE、EXO等超過10組韓國當紅男團。

同時，有網民在微博上曝光據稱為CMG發出的合作文件截圖，進一步加深相關傳聞的真實性。韓媒指出，此舉可能代表中方「限韓令」政策出現鬆動跡象。

對此，4月29日外交部記者會上有媒體提問，外交部發言人郭嘉昆回應表示，「我們對同韓方開展有益的文化交流合作持開放的態度，希望韓方與中方共同努力，推動雙方各領域交流合作向前發展」。

然而，針對外界傳言，中國中央廣播電視總台亞太總站5月2日對外澄清，「經確認，此消息不實，中央廣播電視總台目前沒有此類安排計劃」。

「限韓令」的背景是此前南韓部署「薩德」導彈防禦系統，中國以此作報復。（視覺中國）

儘管央視方面已明確否認與韓國演出公司合作的消息，但外交部先前釋出的正面表態仍被部分輿論解讀為對文化交流態度有所調整，未來韓流是否有望正式重返中國市場，仍有待觀察。