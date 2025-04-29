8年限韓令取消？　韓媒：Dream Concert世界巡演首站海南三亞舉辦

據韓媒《京鄉新聞》報道，韓國每年夏天的知名音樂盛事「DreamConcert世界巡演2025」將於9月26日在中國海南三亞體育場舉行。值得關注的是，演唱會相關的廣告近日將正式登陸中國內地的電視頻道，成為首個通過中國官方電視媒體宣傳的K-POP演唱會，標誌著韓流在中國市場的正式回歸。



今年2月，《韓國經濟日報》曾報道稱，中國或最早於5月解除實施了八年的「限韓令」，韓國外交部稱將更積極韓中文娛交流。這一消息一經發佈，立即引發韓國各娛樂公司股價飆升。

本次「DreamConcert」將在三亞舉辦的消息一出，率先引發韓國股票市場震動。

據韓媒報道，韓國每年夏天的知名音樂盛事「DreamConcert世界巡演2025」將於9月26日在中國海南三亞體育場舉行。

大信證券發表題為《娛樂產業：限韓令解除信號明確》的報告指出，在中美關稅戰導致股市低迷之際，HYBE、SM、JYP、YG等韓國娛樂公司股票卻持續獲得機構買入，主要原因包括：這是自2016年「薩德事件」後，首個獲批的大型K-POP團體中國演出；多間娛樂公司聯合參與的DreamConcert，被視為中國政府「官宣」韓流回歸的理想載體；此外，有分析師預測擁有頂級明星IP的HYBE將成為最大受益者。

其後，NH投資證券、三星證券等機構亦跟進類似觀點，帶動相關娛樂股集體上揚。

報道稱，與過往僅通過微博、抖音等社交平台宣傳，本次「Dream Concert」演唱會將罕見在中國官方電視台獲得廣告宣傳，韓國業界認為，這是中國官方媒體首度為K-POP活動背書；反映出中國對海南三亞「文化旅遊特區」的政策支持；以及用廣告形式展現中韓文化交流的全面重啟。

「DreamConcert世界巡演2025」將於9月26日在中國海南三亞體育場舉行。

「DreamConcert世界巡演2025」將於9月26日在中國海南三亞體育場舉行。

另據主辦方FROM娛樂表示，三亞體育場可容納逾4萬名觀眾，具體演出陣容將於近期公布。

海南今年年底前將啟動封關運作，打造國際文旅消費免稅港。此前已有美國藝人Kanye West到海口舉行演唱會，帶動當地消費。韓國觀察人士指，本次「Dream Concert」選擇三亞作為巡演首站，與海南推動「國際旅遊消費中心」建設戰略高度契合。隨着中韓外交關係回暖，這場通過電視廣告觸及億萬中國家庭的演唱會，或將成為兩國文化交流的新里程碑。