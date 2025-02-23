「限韓令」8年：中國市場早已「斷奶」　歐巴們還回得來嗎？

2月21日，韓國媒體又放出大新聞稱，中國或最早於5月解除實施了八年的「限韓令」。對於這一消息，韓國國內也是一片歡騰，不僅韓國外交部回應稱，將更積極推動中韓文娛交流；韓國各大娛樂公司的股票也是瞬間飆漲。反觀內地，官方雖還未回應，但內地網民們已冷冷吐槽，「年年都要自導自演，不累嗎？」



其實8年裏，這場韓式大戲屢屢上演，但結果總是「期待——落空——再期待」無限循環，就像等待春天開花的那棵樹，年年等，年年落空。不過，這次韓媒依然是滿懷期待，新聞標題也彷彿嗅到了勝利的味道，是「中國希望能夠改善中韓關係，還將派遣文化使團訪韓」。但是8年，中國市場早已天翻地覆，歐巴們還回得來嗎？



韓國藝人在中國內地遭到封殺。（百度資源圖）

「限韓令」一個不存在的存在

2016年，韓國決定部署美國薩德導彈防衛系統（THAAD，末段高空區域防禦系統），中國坊間便傳出「限韓令」，但所謂的「限韓令」從未被中國官方承認過。外交部一直都是十分經典的：「中韓人文交流保持正常」再三否認；中國駐韓大使邢海明也表示，「限韓令」子虛烏有，但兩國文化交流需要民意擁護。

然而韓劇下架、韓星消失、韓綜被封殺，連原本規劃好的韓星見面會也被悄無聲息地取消，一切跡象都表明，真的要和歐巴們再見了。其實翻譯下官方的話和行為，很簡單理解：「不是我們要限制，而是老百姓自己不想看」。

中國的網民也相當配合，「限韓令不存在，但韓星確實從熱搜消失了。」「哪來的限韓令？是民意！都是民意！」一個存在，卻又不存在的「限韓令」，神秘的像玄幻小說裡的隱形結界，持續八年，韓國還在努力靠自導自演來打破。

為何韓媒如此執着地期待「限韓令」解除？

2014年，韓國CJE&M中國事業部總經理金榮纘表示，中國已成為韓娛最大的消費市場。當年，可以說是韓流在中國的巔峰時刻，地鐵廣告都是EXO、淘寶上全是千頌伊同款，韓劇、韓綜、韓團幾乎「霸佔」了中國年輕人的精神生活。在中國最受歡迎的男星金秀賢、李敏鎬被獲准延遲1年服兵役，就是為了推動韓流。

2014年2月27日，北京，韓劇《來自星星的你》迎大結局之夜， 中國影迷在咖啡館啤酒配炸雞共同見證。（視覺中國）

除了韓流進入中國外，大量中國遊客前往韓國旅行。2014年，訪韓中國遊客達到612萬人次，佔訪韓外國遊客總數的43%，中國遊客當年的人均消費是2204.5美金，高於其他外國遊客消費額的一倍以上。消費物品主要集中在由韓星代言和韓劇中出現的化妝品，以及免稅店等。2014年，中國遊客在韓總消費金額約7.67萬億韓幣，佔韓國GDP的1.6%。毫不誇張地說，當時的中國民眾，就是韓國文娛產業最大的「金主爸爸」。

因此，這也不難理解限韓令8年裡，韓媒幾乎每年都要「自嗨」，中韓稍微有交流動向便炒作一次「限韓令解除」的消息。即使韓娛已轉向「闖美」，且獲得了不少成果，但他們依舊無法放棄中國「全球最大的消費市場」這塊蛋糕。但問題是，中國市場還需要韓娛嗎？

疫情前，中國遊客、代購為韓國免稅店的「主力軍」。（視覺中國）

爆火並非沒有天花板

要知道，哪怕在限韓令之前，韓娛在中國的「火」也不是全民級的，而是集中在特定的青少年或者粉圈，要麼是一些女性觀眾之中；就連在限韓令之前，其實國內就有許多批評的聲音：「韓流帶壞青少年」。

另外，由於文化差異、語言障礙以及市場競爭等因素，在韓國口碑爆棚的綜藝，譬如「無限挑戰」在中國的播放量僅幾千萬，韓國綜藝導演羅暎錫在一場公開講座上曾表示，與中國14億人口的大市場相比，這樣數據表現差強人意。

《無限挑戰》於2018年停播，當時創下了563集的紀錄。（SBS）

總結來說，不是「限韓令」讓韓流在中國「涼了」，而是將它在中國市場的局限徹底暴露出來。那反觀中國市場，並沒有因為限韓令民眾就沒了「下飯劇」，內娛反而迎來了自己的野蠻生長時期。

韓流「退潮」激活中國市場

沒有韓團怎麼辦？自己造！《偶像練習生》《創造營》等選秀節目接連上線，一大波「國民偶像」被推向前台，雖然選秀節目最後因為「倒奶事件」被叫停，但這波流量紅利已經徹底讓曾經從韓國而來的「飯圈文化」在內娛生根發芽。

中國綜藝也從「抄韓綜」到「有點自己的東西了」。《乘風破浪的姐姐》、《披荊斬棘的哥哥》等競技類綜藝，成功開闢新的賽道；文化類綜藝《國家寶藏》、《典籍裡的中國》讓「助主旋律」也成為流量密碼；一眾音樂類綜藝更是信手拈來。

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此外，中國國劇崛起，多元題材造就國產劇「黃金期」。包括《陳情令》《慶余年》等各類偶像、古偶劇相繼出圈，《大江大河》、《繁花》此類年代劇的高質量製作也吸引年輕人的目光，國產劇在類型上徹底開枝散葉。而動輒上億、上百億的播放量也說明，即使韓劇檔期被清空，但內娛觀眾可沒有「空窗期」。

更讓人驚喜的是，中國國漫翻身在國際出圈。《哪咤之魔童降世》拉開了國漫崛起的大幕，緊接著《白蛇：緣起》《長安三萬里》等一波國漫佳作跟上步伐。2025年，《哪咤2》更是一舉登頂全球動畫電影票房榜，在歐美市場也拿下不俗口碑。國漫從「低幼化」、小眾到「全民爆款」，僅用了幾年時間。

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銅鑼灣影藝戲院早上三場《哪吒2》幾乎爆滿。（歐嘉樂攝）。

韓娛回歸？ 內娛的確需要一點震撼 但市場早已不需要「靠韓流續命」

限韓令之前，中國很多綜藝、偶像、劇集的模式直接「照搬」韓國。限韓令對中國市場來說，相當於一次強制「斷奶」，讓中國市場不得不自我創新。從綜藝到劇集，再到國漫，中國市場逐漸找到了自己的節奏和風格。但內容同質化嚴重也讓觀眾逐漸審美疲勞，我們不得不承認是時候要給內娛一點震撼了。

所以若所謂「限韓令」真的解除，韓劇、韓綜重返中國市場，對中國影視製作上的刺激是必然的，內娛也應該經過一次「洗禮」。尤其韓國影視劇製作精良，產業制度成熟完善，他們的爆款製造能力依然全球領先。譬如，《魷魚遊戲》席卷全球、BTS和BlackPink統治國際音樂榜單、《上流寄生族（寄生蟲）》拿下奧斯卡等等，都讓全世界見識到了Kpop的威力，和他們在「爆款製造」上的天賦。

但在市場占有率層面，韓娛早已不再具備絕對優勢。韓娛離場的倒逼，讓內娛在8年中已經有了自己的完整產業鏈、粉絲生態和爆款製造能力。雖然內容質量參差不齊，但整體競爭力和產業鏈的完善度已今非昔比。中國觀眾的選擇愈來愈多，若韓娛回歸只是「多了個選項」，而不會是「唯一選擇」。

這場「限韓令」也像是中國文化產業的「閉關修煉」，雖然保護了本土市場，但長期來看，中國文化產業如果要「走出去」與全球市場競爭，如何讓全球觀眾看到更多的中國IP，是下一階段內娛製作人們需要思考的難題。