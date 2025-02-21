韓媒：中國擬取消八年「限韓令」　最快5月生效

韓國媒體報道，中國或最早於5月解除實施了八年的「限韓令」，韓國外交部稱將更積極韓中文娛交流。



《韓國經濟日報》周三（2月19日）引述負責中國2026年亞太經合組織（APEC）峰會籌備工作的未具名高級官員說，中國政府需要加強與韓國的合作，後者將於今年10月承辦APEC峰會。

該高官透露，中方將從下月起派遣非官方級別的文化使節團訪韓，為擴大中韓文化交流的第一步，以期最早於5月全面恢復兩國文化合作。

消息人士稱，此舉意味着中國將取消對韓國影視、流行音樂和消費產品輸華的限制。

「限韓令」傳出後，不少當紅韓國歌手無緣與中國歌迷見面。圖為韓國女團BLACKPINK成員Jennie（IG@jennierubyjane）

因應韓國2016年決定部署美國薩德導彈防衛系統（THAAD，末段高空區域防禦系統），中韓關係急轉直下，兩國部長級交流幾乎處於中斷狀態，雙邊經貿和人文交流也受到明顯影響。

原定於2016年12月舉行的中韓兩國議會定期交流活動也被中國單方面推遲，原定中國全國政協與韓方交流、甚至兩國圍棋交流活動也都接到了中方突然取消日程的通知。

中國也針對韓國影視劇和藝人進入中國市場等啟動「限韓令」。中國外交部當時稱未聽說過「限韓令」，2017年再回應時則稱，中國對中韓兩國間的經貿合作、人文交流「持積極開放態度，但同時這種合作交流也需要民意基礎」。

針對中國計劃取消實施了八年的「限韓令」，韓聯社周四（20日）引述韓國外交部稱，他們將更積極推動韓中文娛交流。

韓國宣布部署「薩德」導彈防禦系統後，中國實施「限韓令」，影響樂天（LOTTE）等韓國企業。（Reuters）

《韓國經濟日報》報道出街後，韓國大型跨國娛樂公司YG娛樂股價一度飆升超16%，SM娛樂股價一度漲超11%；影視投資及製作公司Studio Dragon股價一度漲近24%；美容及健康集團COSMAX股價則一度漲9%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

