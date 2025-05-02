美大使館微博發文讚「特朗普上台百日成就」　內地網民批：不要臉

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮滿百日，美國駐華大使館4月30日在官方微博連續發布兩篇文章和影片吹捧特朗普，稱讚他「美國優先的100天、取得勝利的100天、100天裏的外交成就」，被內地網民狠批「不要臉」。



美國大使館第一篇文章配上文字：「100張照片。特朗普上任100天。你知道嗎，這才只是開始！讓我們繼續！」，並搭配一組由100張照片製成的幻燈片，裡面是特朗普本屆上任以來的照片，第二篇文章則是寫上「100天的外交成就」，並搭配已經達成的「目標清單」。



有網民怒批「特朗普的百日，是撒謊不眨眼的百日、是吹牛不打草稿的百日、是名譽掃地掉廁所的百日、是殺人不用自己手的百日」，亦有網民稱「中國，人類命運共同體：美國，美國優先。這就是中美格局不同的體現」，也有網民認為該微博是在反諷，稱「小編為了保住自己的飯碗也是拼了！」



美國駐華大使館發文慶祝特朗普上任百日。（微博）

美國駐華大使館發文慶祝特朗普上任百日。（微博）

上海復旦大學國際政治系教授沈逸也在美國駐華大使館分享特朗普100天的外交成就下方留言批評，「特朗普政府100天外交的核心成就: ✅動搖了美國金融霸權的結構基礎 ✅摧毀了盟友對美國安全承諾的信心 ✅啓動了美國自我孤立的戰略進程 ✅帶頭挑戰美國建立的多邊貿易體系 ✅試圖恢復十九世紀國際體系叢林法則 ✅充分顯示了美國的衰朽 ✅全面展示了美國式吹捧與結構性撒謊的能力。」

內地網民在美國駐華大使館留言批評特朗普：

據此前報道，4月29日是美國總統特朗普重返白宮滿100天的日子，慶祝其上任100日，前往密歇根州出席大型集會，他向在場4000名支持群眾誇耀上任以來在改善經濟、打擊非法移民、加強國防等方面的政績，稱這是美國歷屆政府中「最成功的頭100天」。

特朗普在講話中提到中國：「幾十年來，政客們為了建設北京而摧毀了底特律，現在白宮終於出現了一位工人的捍衛者。我不會將中國放在首位，而是將密歇根放在首位，將美國放在首位。

2025年4月29日，美國密歇根州（Michigan）沃倫市（Warren），總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席大型集會，慶祝上任100天。（Reuters）

不過據美國 Yahoo News／YouGov 民意調查顯示，其支持率僅為 42%，較拜登（Joe Biden）總統任期首100日的54%，低了12％；反對率則達53%，拜登當時則有37%反對率。特朗普亦被民主黨議員批評造成「百日混亂」。