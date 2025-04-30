特朗普出席上任百日集會：不再中國優先　美國優先將讓造車業回歸

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月29日慶祝其上任100日，前往密歇根州出席大型集會。特朗普嚴厲批評過去數十年，美國政客為建設北京而摧毀了位於密歇根州的汽車重鎮底特律，形容自己才是工人的捍衛者；不會將中國放在首位，而是將密歇根和美國放在首位。特朗普強調，由於他的稅收和關稅政策，許多美國汽車企業都想回歸密歇根州生產汽車。特朗普認為自己在頭三個月內取得的成就比大多數政府在四年甚至八年內取得的成就還要多，而他形容一切只是剛剛開始。



綜合美國媒體報道，特朗普向與會的4000名支持者表示，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的工作表現未如理想，通脹基本上已降溫，利率亦下降，惟他會繼續對聯儲局保持友好和尊重，又指自己對利率的理解，比聯儲局官員的理解更透徹。

特朗普在演說中多次批評民主黨，指前拜登政府（Joe Biden）官僚和無能，任由非法移民罪犯入境，並無任何振興經濟舉措，並繼續聲稱2020年的總統選舉出現舞弊，又指責民主黨試圖干預去年11月的大選。

而在他上任後，汽油及雞蛋價格都有所下降；他的團隊迅速和高效應對非法移民問題，本屆政府將實現減稅和削減政府開支的目標，並保證不會影響醫療補助計劃。

特朗普在講話中提到中國：「幾十年來，政客們為了建設北京而摧毀了底特律，現在白宮終於出現了一位工人的捍衛者。我不會將中國放在首位，而是將密歇根放在首位，將美國放在首位。

特朗普強調：「而你仍未見到任何實際成效，大量汽車行業的工作機會即將回歸。」

2025年4月29日，美國密歇根州（Michigan）沃倫市（Warren），總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席大型集會，慶祝上任100天。（Reuters）

特朗普讚揚自己在控制政府規模方面所做的努力：「未經選舉產生的政府官僚一輩子都在竊取你們的薪水、攻擊你們的價值觀、踐踏你們的自由，我們要阻止他們的斂財之道，結束他們的權力之旅，並告訴成千上萬腐敗、無能和不必要的深層政府官僚。你已被解僱了！」