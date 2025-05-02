中國全球最大無人貨運機可飛2600公里　軍事專家：可用於攻台補給

中國自主研製、號稱全球最大無人貨運飛機的「白鯨航線W5000」近日完成航電與飛控系統的工程試驗件交付。根據《央視新聞》與《IT之家》報道，W5000具備最大起飛重量10.8噸、商載能力5噸及最大航程2600公里，成為目前世界上載重能力最強、航程最遠的無人貨運機型。



據報道，W5000配備由中國航空發動機集團研製的兩台AEP100發動機，為900千瓦級民用渦輪螺旋槳引擎，可滿足多種型號無人機的動力需求。白鯨航線與中國航空工業集團計算所於4月30日聯合宣布，已成功完成航電與飛控系統的工程試驗件交付。報道稱，這一核心系統實現「100％自主可控」，標誌中國無人飛機關鍵技術取得突破。

雖然內地官媒多以「低空經濟」、「民用物流」等角度介紹W5000，但中國空軍《航空雜誌》社副編審傅前哨認為，該型無人機具備明顯軍民兩用潛力，並直言「統一台灣時有大用」。

白鯨航線W5000無人貨運飛機。（央視新聞）

傅前哨在其個人頭條號撰文指出，W5000在中印邊境等偏遠地區的後勤價值已具顯著意義，一旦發生軍事行動，這類無人運輸機可在無需人員駕駛情況下高效完成彈藥、補給物資的輸送。

他更稱，若北京發起對台「統一行動」，無人貨運機跨越台灣海峽運輸補給，能顯著減少兩棲艦艇風險，同時大幅提升物資送達前線的效率。「一次能運4噸，補給彈藥的任務就可以交給它」，傅前哨表示，無人運輸機不僅降低人員傷亡風險，也更具戰略意義。

W5000搭載陸產AEP100渦槳發動機。（央視新聞）

此外，傅前哨提到，W5000與美軍C-2艦載運輸機尺寸相近，但起飛重量僅為C-2的一半，運載能力卻多出500公斤，飛行速度亦更快，若能發展為艦載型號，將能為中國航母提供更快速靈活的補給支持。

白鯨航線W5000於去年10月18日在常州完成總裝下線，目前適航申請已由民航局受理，首架機預計於2026年下半年交付。