五一｜貴州景區發生山體塌方　巨石掩埋私家車　目擊遊客：嚇慘了

周四（5月1日）下午，貴州赤水丹霞大瀑布景區附近發生山體塌方，巨石掉落砸中多輛停放在路邊的私家車，更有3輛私家車被埋。景區工作人員表示，事發地為景區外部道路，山體塌方未造成人員傷亡，目前景區仍然正常開放，道路已經恢復。



貴州赤水丹霞大瀑布附近山體塌方。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，遊客謝女士介紹，自己當日從四川瀘州自駕前往貴州赤水丹霞大瀑布景區遊玩，抵達時景區停車場已經停滿，在景區工作人員的指揮下將車停放至另外一條距離景區大概1.7公里的道路上。

謝女士稱，下午3時45分，步行前往景區途中，道路上方一處凸起的石頭突然掉落，由於害怕二次塌方於是迅速離開，「被砸的車輛都是停在路邊的遊客的車輛，車上並沒有人，真的是嚇慘了。」

另有遊客楊先生表示，自己在前往景區的路上突然聽到巨響，看到山上石頭突然裂開掉下地面，隨後聽到石頭砸中汽車發出警報聲。

貴州赤水丹霞大瀑布附近山體塌方。（上游新聞）

對此，赤水丹霞大瀑布景區工作人員周五（5月2日）回應，景區仍然正常開放，發生塌方的地點並不是在景區內，而是在景區外面，「沒有人員傷亡，目前道路已經恢復正常通行。」

赤水市交通運輸局5月1日晚發布通報稱，當日下午4時許，赤水市兩河口鎮風香路K16+800米位置，發生岩體崩塌，造成4輛汽車受損，初步核實暫無人員傷亡，相關部門正在開展處置工作。