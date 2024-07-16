長江流域進入防汛關鍵期　三峽大壩開九孔洩洪應對上游大洪水

四川、重慶等省市連日以來暴雨不斷，長江流域於7月16日進入防汛關鍵時刻。據央視，昨日（15日）上午，三峽大壩已開九孔洩洪，騰出水庫為防汛期長江上游可能發生大洪水做好準備。



央視報道，自6月18日長江中下游進入梅雨天氣以來，長江2024年1號、2號洪水接踵而至。為有效應對2號洪水，水利部長江水利委員會調度三峽水庫攔洪削峰，削峰率達32%，避免長江中下游宜昌至武漢約700公里河段超警戒水位。7月15日8時，三峽水庫水位已達165.86米，較常年同期大幅度偏高。

水利部長江水利委員會發出調度令，調度三峽水庫分別於7月14日13時、14時、19時各增開1個洩洪孔，增加出庫流量至43000立方米每秒。當前，三峽水庫共開啟九孔洩洪加緊騰庫，同時長江委統籌調度上遊控制性水庫群，分擔長江上遊防洪壓力，為應對防汛關鍵期長江上遊可能發生的大洪水做好準備。

此外，水利部通報，七月、八月期間內地旱澇並發、澇重於旱，提醒各部門充分做好各項防範應對準備工作。