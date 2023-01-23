「一帶一路」基建項目之一　厄瓜多爾大壩現數千條裂縫存崩潰隱憂

《華爾街日報》報道，中國「一帶一路」基建項目，造價27億美元（折合約211億港元）的厄瓜多爾科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair）出現數千條裂縫。



報道引述政府工程師表示，發電廠有崩潰的隱憂，同時科卡河周邊的山坡也受到侵蝕，威脅損害大壩。

厄瓜多爾前能源部長、石油輸出國家組織（OPEC）前秘書長奧提茲（Rene Ortiz）表示，問題出自於中國建設計劃提供的設備與零件品質不佳。

舊金山基多大學（Universidad San Francisco de Quito）工程師葉培茲（Fabricio Yepez）表示，「我們可能會失去一切，而且不知道是明天發生，抑或在6個月內發生」。

中國駐厄瓜多爾大使館未有回應對大壩建設計劃的置評要求。

厄瓜多爾的科卡科多辛克萊水力發電廠 （Coca Codo Sinclair）。（維基百科@amalavida.tv, CC BY-SA 2.0）

監察全球貪污問題的非政府組織「透明國際」（Transparency International）當地分會「公民與發展基金會」（ Foundation for Citizenship and Development），近期發布中國放貸厄瓜多爾相關報告，中國駐厄使館當時在Twitter發布公開信表示，中國的貸款和項目在厄瓜多爾急需融資時，提供了「實際效益」。

報道指，科卡科多辛克萊水力發電廠是中國在全世界出資，卻出現建造缺陷的項目之一。近年，中國多個「一帶一路」項目工程出現問題，包括安哥拉的公共屋邨，巴基斯坦、烏干達的水力發電廠等。

報道稱，中國營建企業時常會投標政府計畫，或直接聯繫項目負責官員，向對方承諾可以從中國的銀行和保險公司輕易安排融資方案。有發展中國家的官員稱，這為中資企業取得優勢，因為急需建設新大壩和道路的發展中國家毋須自己負責費用。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中非研究計劃（China-Africa Research Initiative）2021年的報告顯示，在2019年，非洲國家的重大國際承包案收入，有超過六成流向中資企業。