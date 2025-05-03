五一福田口岸｜落馬洲站人多搶爆Wi-Fi　周五晚一度毋須拍卡出閘

周五（2日）五一黃金周內地假期第二日，福田口岸及港鐵落馬洲站逼爆出入境旅客，內地網民直擊因手機網絡崩潰無法購買車票。港鐵今凌晨（3日）公布，由於周五有較多乘客在同一時間透過手機啟動車票二維碼乘車，車站的流動數據及免費Wi-Fi未能應付。



港鐵指周五晚出境高峰時段，車站在約9時45分至10時30分，間歇性採取乘客不用拍卡出閘安排以疏導人流。港鐵指，已聯絡電訊網絡供應商提升手機流動網絡數據的處理能力，並安排工程在凌晨時段提升該站Wi-Fi容量，相比周五可提升一倍。



本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

內地旅客逼爆落馬洲，港鐵指，落馬洲站周五已按情況，實施客流管理措施，包括分流排隊出入閘，以及暫停個別扶手電梯運作，以控制客流速度等。

早上入閘及晚上出閘太多乘客同時以手機啟動車票二維碼致「塞車」

港鐵指，落馬洲站周五早上時段的入閘方向，以及晚上時段的出閘方向，由於有較多乘客同一時間透過手機啟動車票二維碼乘車，車站的流動數據及免費Wi-Fi未能應付，以致乘客需要較長時間連接網絡取得車票二維碼。

福田口岸落馬洲站晚上有45分鐘毋須拍卡出閘

直至晚上的出境高峰時段，車站約9時45分至10時30分因應實際情況，已間歇性採取乘客不用拍卡出閘的安排，以疏導人流。

本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

港鐵：安排工程提升落馬洲站Wi-Fi容量一倍

有鑑於昨日網絡繁忙的情況，港鐵已聯絡電訊網絡供應商，提升手機流動網絡數據的處理能力，並在今日凌晨持續進行。另外Wi-Fi容量方面，港鐵已安排工程，在收車後進一步提升該站Wi-Fi容量，相比周五可提升一倍。

港鐵公司會繼續與電訊網絡供應商緊密協調，按車站情況制定相應措施。乘客除了使用車票二維碼之外，可考慮透過八達通或其他付費方式出入閘。若透過手機下載八達通應用程式，乘客可在出發時預先使用WeChat Pay為八達通增值，其後抵站直接拍卡乘車。

落馬洲站人頭湧湧，全是黑壓壓的人頭，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）

今日加派人手實施客流管理措施

港鐵會密切留意有關情況，車站今日會實施客流管理措施、加派人手協助乘客、以及加強乘客資訊，提醒過境旅客預先打開二維碼。請乘客聽從現場職員的指示，以及保持耐心忍讓。

根據昨日小紅書的相片顯示，落馬洲站人頭湧湧，全是黑壓壓的人頭，整個大堂沒有半點空間，部份旅客面無表情眺望遠方，似乎非常無奈。有內地旅客在網上呼籲「回頭是岸」。