中吉烏鐵路主幹道動工：吉爾吉斯境內3隧道開挖

中國與吉爾吉斯、烏茲別克合作建造的中吉烏鐵路，主幹道在近日舉行實質性施工，針對吉爾吉斯境內的3座隧道開始挖掘，均為單洞單線隧道、長度超過10公里，是中吉烏鐵路項目的重點控制性工程。這條鐵路工期6年，預計2031年完工。



當地時間4月29日10時，中吉烏鐵路吉爾吉斯境內段重點控制性工程費爾干納山、納倫1號、科什特伯3座隧道開工建設，標誌著中吉烏鐵路項目正線（主幹道）工程進入實質性施工階段。



（新華社）

中吉烏鐵路起自新疆喀什，經吐爾尕特山口進入吉爾吉斯，再向西經吉爾吉斯邊境城市賈拉拉巴德，終至烏茲別克東部城市安集延，該鐵路全長約523公里，中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克斯坦境內約50公里。建成後，該鐵路將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程縮短900公里，時間節省7至8天。

近期開挖的3座隧道均為單洞單線隧道、長度超過10公里，是中吉烏鐵路項目的重點控制性工程，隧道位於吉爾吉斯納倫州、賈拉拉巴德州境內，穿越費爾干納山山脈，具有高原、高寒、高地震烈度、高地應力的「四高」特點，地質環境複雜，交通條件不便，施工難度較大。

另據吉爾吉斯卡巴爾通訊社，吉爾吉斯副總理兼水資源、農業與加工業部長巴克特·托羅巴耶夫出席了上述隧道開工儀式，他表示，中吉烏鐵路不僅是交通通道，更是連接東西方國家的重要戰略「橋樑」。

中吉烏鐵路：2024年6月6日，中國、吉爾吉斯、烏茲別克鐵路項目三國政府間協定簽字儀式在北京舉行。（新華社）

公開資料顯示，修建中吉烏鐵路的意向可以追溯到1997年。當時，中吉烏三國就修建一條聯通三國的鐵路項目簽署備忘錄。根據規劃，中吉烏鐵路項目擬從中國新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯卡拉蘇，到達烏茲別克斯坦的安集延。

圖為2023年5月19日吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov，左）訪華，在北京的人民大會堂與中國國務院總理李強（右）會面，兩人握手合照。（Getty）

據新華社介紹，中吉烏鐵路的建成將完善新亞歐大陸橋南部通路，形成東亞、東南亞通往中亞、西亞和北非、南歐的便捷運輸通道；將拓寬新亞歐大陸橋的運輸範圍，提高新亞歐大陸橋在國際運輸中的地位；將改變我國新疆乃至整個西部的交通格局，加快西部大開發的步伐；有利於中亞、裏海石油的開發和利用，對開闢中國新的石油進口源，調整中國能源發展戰略具有重要意義。

中國負責境內段建設；烏方負責烏茲別克境內段升級改造；由三國政府授權企業合資成立的「中吉烏鐵路有限公司」負責吉爾吉斯境內段的投融資、建設和運營工作，大陸方由中國國家鐵路集團有限公司所屬中國鐵路國際有限公司牽頭負責項目實施。