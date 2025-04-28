大阪世博｜吉爾吉斯館展品被盜　疑犯翌日親身上門致歉

大阪・關西世博4月16日發生展品失竊事件，中亞國家吉爾吉斯展館內展出的高級蜂蜜不翼而飛，疑犯翌日到場自首。展館負責人表示，希望事件可以圓滿結束。



朝日放送28日報道，世博會場內的其中一個會場Commons A館有29個國家參展，當中包括吉爾吉斯。報道指，一瓶由吉爾吉斯展出、標價6800日圓（約367港元）的高級蜂蜜被盜走。

圖為在大阪世博上展出的吉爾吉斯蜂蜜。（朝日放送圖片）

報道引述吉爾吉斯館負責人表示，警方拘捕一名80多歲老翁，並在翌日一同到場。他以日文及英文道歉，館方認為已經足夠，並指世博是為大家帶來幸福，因此希望可以圓滿解決事件，於是向他送上分別價值6800及1.6萬日圓的蜂蜜，以及吉爾吉斯傳統糖果。

館方指事件或可能由誤會引起，所以向警方表示不要拘捕事主；警方則計劃將有關資料提交檢察部門。

報道提到，吉爾吉斯館設有蜂蜜試食，吸引大批遊客排隊。