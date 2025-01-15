亞洲金融論壇｜陳茂波晤吉爾吉斯總理　討論促進雙邊經貿合作

一連兩天在港舉行的「亞洲金融論壇」周一（14日）結束，財政司司長陳茂波表示，論壇吸引數以千計全球政商及金融領袖來港，聚焦討論全球關注的金融和政經議題，並尋求更深入的合作，期間他曾分別與吉爾吉斯總理、盧森堡財政部長會晤。



圖為2025年1月14日，財政司司長陳茂波與吉爾吉斯總理Adylbek Kasymaliev會面。（陳茂波Facebook圖片）

陳茂波在社交網站說，他周一與參加論壇的吉爾吉斯總理Adylbek Kasymaliev會面，向對方介紹香港優勢，全方位的金融服務可如何助力吉爾吉斯加速當地金融市場、基建和綠色轉型的發展，也提到香港擁有豐富的金融發展及監管經驗、人才庫充裕。雙方在會面中也討論如何進一步促進雙邊經貿合作，為兩地雙向投資提供更有利的環境。

圖為2025年1月13日，財政司司長陳茂波與盧森堡財政部部長Gilles Roth會面。（陳茂波Facebook圖片）

陳茂波又指，前一天曾會見來港參加論壇的盧森堡財政部部長Gilles Roth，就綠色金融及相關標準和財務匯報準則的制定、粵港澳大灣區的發展機遇等深入交流。