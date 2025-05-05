批美濫用關稅「抽刀斷水」　謝鋒：經貿非零和遊戲　合作才能雙贏

據微信公眾號「中國駐美國大使館」今（5）日消息，中國駐美國大使館5月3日舉辦開放日暨甘肅省推介活動，謝鋒大使出席並致辭。謝鋒在會上強調，中美經貿合作應堅持互利共贏，批評美方濫用關稅損人不利己，呼籲美方展現平等、尊重、互惠的態度。



謝鋒表示，中國使館每年參加「世界使館開放日」，展現如中國一樣擁抱世界的開放心態。今年活動以甘肅省為主角，向與會嘉賓展示「交響絲路，如意甘肅」的自然風光、人文歷史與多元風貌。

他指出，甘肅是華夏文明的發祥地之一，孕育了黃河文化、敦煌文化與紅色文化。「55個民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起，共同造就了生態奇觀博物館、民族風情大觀園。5000多年中華文明燦若星河，在世界文化版圖中蔚為大觀。」

謝鋒表示，甘肅過去曾是中國脫貧攻堅的主戰場之一，550多萬貧困人口已全部脫貧，4G網路覆蓋率超過99%，成功擺脫「苦瘠甲天下」的標籤。「艱難困苦，玉汝於成。中國從來只有埋頭趕路，沒有低頭認輸。」

內地貧困戶脫貧被視為重要課題。（資料圖片/視覺中國）

謝鋒也意有所指提及，甘肅是古絲綢之路的黃金段，1400多年前曾舉辦世界最早的「萬國博覽會」，今日亦與美國蓋蒂保護研究所合作保護敦煌莫高窟。「世界各國相通則共進、相閉則各退，中國開放的大門只會越開越大。」

在談及中美經貿問題時，謝鋒直言，經貿關係不是零和遊戲，貿易壁壘如同抽刀斷水。美國從國際貿易中受益甚多，在金融、科技與服務等高附加值領域擁有明顯優勢。僅2022年，美資企業在中國的銷售額就比中資企業在美國高出4000多億美元。

中美兩國關稅戰持續延燒，北京多次表明不願打，也不怕打。圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

謝鋒強調，中美經貿合作總體是平衡且雙贏的，美方若濫施關稅，最終「損人害己」，將干擾企業正常經營與民眾生活，甚至引發全球金融市場波動，破壞世界經濟穩定成長。

「我們不願打關稅戰，但不怕打。我們堅定維護的不僅是自身正當權益，而且是國際經貿秩序。如果美方準備要談，就應當拿出平等、尊重、互惠的態度。」

謝鋒重申，中國將持續以高品質發展與高水平開放來應對外部不確定性。「中國是全球第二大消費市場，已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴。」