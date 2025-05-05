中國擴展「10+3」影響力　藍佛安：堅持多邊主義　促產供鏈穩定

據財政部今（5）日發布的新聞稿，第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議於5月4日在意大利米蘭舉行，財政部長藍佛安出席會議，並作為聯合主席主持部分議題。他在會中呼籲各方應堅定落實10+3領導人會議共識，強調「堅持多邊主義和自由貿易，加強宏觀政策溝通協調，深化域內貿易投資合作，維護產供鏈穩定暢通，為區域經濟金融穩定和一體化進程做出更大貢獻」。



今次會議聚焦全球與區域宏觀經濟形勢、10+3財金合作等議題，並發表聯合聲明。副財長廖岷亦陪同藍佛安出席。

藍佛安指出，今年4月初舉行的中共中央周邊工作會議明確提出，要與周邊國家鞏固戰略互信，深化發展融合，攜手共創美好未來。藍佛安表示，中方願與10+3各方一道，堅持開放包容，團結協作，不斷深化區域財金合作，以本區域的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。

5月4日，第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議在義大利米蘭舉行，財政部部長藍佛安出席並作為聯合主席主持會議部分議題。（財政部官網）

藍佛安並代表中方宣布，向10+3宏觀經濟研究辦公室（AMRO）中國技術援助信託基金續捐400萬美元，並見證捐資簽約儀式，以進一步支持區域成員加強宏觀經濟監測與金融穩定能力建設。

根據財政部新聞稿，本次會議支持更新10+3財金合作戰略方向，同意推出聚焦中長期結構性問題的技術援助工具，肯定清邁倡議多邊化融資模式的討論進展，並歡迎AMRO高管順利換屆、10+3財金智庫網絡成功擴容，以及區域本幣債券市場深化發展。與會各方亦批准了「災害風險融資倡議」未來路線圖的概念文件。

會議期間，藍佛安亦主持了中日韓財長與央行行長會議，以及首次10+3財長閉門交流會。他在閉門會上重點介紹了中國財政政策在「有效平衡促進經濟增長與維護財政中長期可持續性」方面的做法，並分享應對人口老齡化挑戰的相關經驗。

此外，藍佛安與馬來西亞財政部第二部長阿米爾．哈姆札、印尼財長英卓華、日本財務大臣加藤勝信等多位官員舉行雙邊會談，就全球與區域經濟形勢、10+3財金合作及雙邊重點議題交換意見。