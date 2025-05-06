中國空軍遠赴埃及演練「海外兵力投送」　分析：展現軍售企圖心

中國與埃及舉行的「文明之鷹-2025」空軍聯合演習5月4日在埃及圓滿結束。央視報道，在為期18天的演習中，中國空軍展現了包括運-20、空警-500A、殲-10C/S戰鬥機等核心裝備的遠程兵力投送能力，這也是中國空軍首次將航空兵作戰單位部署至非洲。



引人關注的是，演習中出現了至少一架直-20空軍型直升機，擔任戰場搜救與航拍任務。據報道，該機型透過拆卸旋翼後裝載於運-20運輸機艙內，再在當地現場組裝後投入任務，演習結束後再拆解運回國內。這是中國首次公開直-20進行跨洲際投送與現地重組的實例。

中國派遣運-20、空警-500、殲-10C等各類軍機抵達埃及，進行「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練。（央視）

內媒《觀察者網》風聞欄目「大伊萬頻道」5月6日發表軍事評論文章，指出這次行動意味著「空軍就這麼悄悄地給大家露了一手，本來只有美國空軍才具備的運輸能力，現在中國空軍也能做到了」。

文章分析，在戰術層面上，中國空軍此次部署模式近似於美軍的「快速猛禽」（Rapid Raptor）戰術，即由1架大型運輸機與4架戰鬥機組成的小型編隊，用於快速應對區域衝突與提升戰場生存率。不過，與美軍相比，中方編隊更為完善，除了戰鬥機與運輸機外，還加入空警-500預警機、直-20搜救直升機與運油-20加油機，具備更強的獨立作戰與自我保障能力。

文章指出，快速猛禽戰術主打兩項特點，其一是快速到達，不需要航空兵整建制轉場；其二是機動靈活，在多個飛行區間來回轉場，避免被中程彈道導彈鎖定，最大限度提高航空兵的生存能力。評論認為，中國此次部署更適合海外兵力投送與在陌生環境中形成自主空戰能力。

另從戰略層面來看，中國空軍此次赴埃及，亦是國際軍事戰略的一次重大突破。「只有具備跨洲部署能力，才能在區域局勢發生變化時，擁有是否上桌的選擇權。」

此外，中埃雙方在演習中也進行了多種高強度科目的協同訓練，包括空戰戰術、防空壓制、戰場搜救與空中加油等。根據公開畫面，運油-20為埃及空軍米格-29M2提供空中加油，埃及飛行員亦登上殲-10S戰機後艙體驗飛行。

解放軍殲-10C（右）和米格-29M（左）。（河東三叔）

文章介紹道，「我們也對埃及空軍的米格-29M2戰鬥機進行了體驗飛行，經過此次聯合演練，咱們和埃及至少達成了以下戰略目的：其一是增進雙方友誼與互信，其二是展示了中方完整的作戰體系，讓埃及空軍見識到『不是買一兩架戰鬥機就能構成空軍』。」

最後，在軍事外交層面，文章特別提及今次「文明之鷹」軍演或將比照中國與巴基斯坦的「雄鷹」軍演、與泰國的「鷹擊」軍演，成為長期性品牌演習。未來隨著演習規模擴大，預料將有更多兵力要素加入。