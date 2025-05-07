廣交會美客減、中東南美撐場　新興市場撐起中國出口信心

5月5日，第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）線下展在廣州圓滿落幕。



《南華早報》注意到，儘管多數美國買家缺席了中國最大的貿易展會，但本屆廣交會達成的訂單量卻實現意外增長。報道稱，這得益於創紀錄的海外參展人數。

據廣交會承辦方中國對外貿易中心數據，本屆廣交會多項指標刷新歷史紀錄。截至5月4日（下同），共有來自219個國家和地區的逾28.89萬名境外採購商到會，較第135屆廣交會同比增長17.3%，到會境外採購商人數創新高；頭部跨國採購企業達376家，創歷史新高。此外，現場意向出口成交254.4億美元，增長3% 。

廣交會被視為未來六至九個月中國對外貿易和製造業趨勢的「晴雨表」。參展的中國出口商和分析人士對《南華早報》表示，本屆廣交會的出色表現出乎意料，不但提振了出口行業的信心，也增強了公眾對中國有能力應對與美國長期貿易戰的信心。

據媒體現場觀察，本屆廣交會現場，美國參展商的數量並不多。

2025年4月15日，第137屆廣交會服務機器人專區，展示了光伏板清潔機器人和高空幕牆清潔機器人。（新華社）

據中國對外貿易中心介紹，新興市場仍是廣交會最大客源地，共建「一帶一路」國家採購商超過18.74萬人，增長17.4%，佔比達64.9%，其在現場意向出口成交中的佔比超過六成，是拉動成交增長的重要引擎。此外，歐美採購商51862人，增長3.4%。

香港恒生大學講師黃偉豪（David Wong）表示：「長期來看，美中關稅戰或將促使中國經濟加快出口結構調整，逐步減少對美國市場的依賴。」

黃偉豪指出，廣交會成交數據的增長表明，新興市場買家來華採購的趨勢正在增強，同時也增強了中國應對美國關稅戰的信心。

也有一些出口商對未來感到擔憂，他們認為來自新興市場的訂單利潤比美國客戶的訂單利潤低得多，也擔心新興市場的購買力難以預測。

官方數據顯示，本屆廣交會吸引了約3.1萬家參展企業，其中出口展參展企業首次突破3萬家。

有媒體此前報道，不少參會企業表示，希望借此「萬商雲集」的機會，對接歐洲、東盟、拉美、中東等市場，降低對單一市場的依賴。

報道注意到，乘著近期國產科技浪潮，本屆廣交會科技含量提高，並且首設「服務機器人專區」，吸引大批外國採購商駐足。

2025年4月15日，第137屆廣交會上，Unitree G1人形機器人和Unitree Go2機器狗吸引了許多採購商的目光。 （Getty）

按照白宮此前的說法，中國出口到美國的商品最高面臨的關稅已達到245%。面對畸高關稅，中國外貿企業正積極應戰。

在同樣被視為中國外貿「晴雨表」的義烏，那裡的貿易商在中美貿易戰中也表現出活力與韌性。英國廣播公司（BBC）近日在走訪義烏後報道稱，他們在那裡看到的是來自非洲、南美洲的買家，是賣家正積極學習外語開拓美國之外的市場，是商人們對特朗普的翻白眼蔑視。

「我們不在乎對美國的銷售，其他國家也有錢！」義烏玩具商胡天強（音譯）說，之前他有大約20%至30%的生意來自美國，但現在情況不同了，「我們目前主要銷往南美和中東，我們不缺錢，我們很有錢」。

報道稱，大多數貿易商已經能說幾句英語了，現在他們還想學習西班牙語和阿拉伯語來迎接更多新買家——這是中國貿易關係轉向的一個細微但關鍵的跡象。

哥倫比亞貿易商奧斯卡說，美國挑起的貿易戰為世界其他地區的貿易商提供了許多機會，現在人們都覺得「與中國做生意非常重要，與美國做生意就沒那麼重要了」。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

