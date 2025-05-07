關稅戰︱廣交會意向成交超254億美金　商家：美國也早已消費降級

央視報道，4月15日至5月5日，第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）在廣州分三期舉辦。據中國對外貿易中心統計，截至5月4日，共有來自219個國家和地區的288,938名境外採購商參會，較2024年同期增長17.3%，現場意向出口成交額達254.4億美元，同比增長3%。



《香港01》記者5月4日走訪廣交會，詢問當地的參展商。4日是廣交會第三期的最後一天，會場未如想像般的擁擠。許多商家表示，「頭幾天人比較多，但閉展前兩天人少了很多」，亦有商家表示，歐美商家在這屆人數減少，但南美洲和印度的商家則明顯增多。



據中國對外貿易中心統計，截至5月4日，共有來自219個國家的採購商參加廣交會。（香港01）

浙江商家：美國商家「降級消費已經很多年」

針對中美關稅戰的影響，記者接觸浙江經營氣墊床、戶外露營用品的商家，他們表示，對於他們這些過去主要以美國作為市場的商家而言影響確實存在，但已經在另尋市場。

在浙江從事氣墊床經營的業者此前供貨給好市多（Costco）和沃爾瑪（Walmart），她指出近幾年，美國消費降級的厲害「大型量販店也一直不停的砍價，砍得很兇」，此前也有同行早一步開始不做美國商戶的生意。她又指，但部分商品轉售歐盟和日本有困難，這兩個地方對品質的要求很高，美國相對寬鬆。

，4月15日至5月5日，第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）在廣州分三期舉辦。（香港01）

廣交會現場提供有意向採購的商家諮詢。（香港01）

另尋市場或繞道而行 商家且戰且走

山東一家賣大型仿真毛公仔的商家向記者透露，他們因為一直以來都是「接多少單做多少生意」，因此面對關稅戰並未受到太多影響也沒有庫存壓力，「我們的商品在東南亞、歐洲都很受歡迎」，現在沒有看到太多影響。

大型仿真毛公仔的山東商家稱關稅對他們接訂製單的生意並無影響。（香港01）

不過也有不少專攻美國市場的戶外露營用品、大型地毯或彈簧床等面臨挑戰正積極尋找新的買家。

賣大型露營用品的商家透露，部分戶外用品過去以美國為主要市場，訂單確實受到影響，商品加上關稅後對消費者來說難以負荷，「賣到美國的單都暫停了，現在就是想辦法開發各地的客戶」，也有賣大件地毯商家透露將工廠轉到泰國去做，以歸避對中國高額「對等關稅」的影響。

大型地毯過去美國是一個主要的市場。（香港01）

而有廣東的玩具廠商過去曾代理迪士尼的周邊商品，廠商則向記者表示，此前對美國出口佔了近一半「電動玩具在美國的銷量一直不錯」，但如今受到關稅的影響很大，廣交會提供平台讓他們找尋新的市場，「發掘包括香港、中東、印度和南美等地的客戶」。

智能玩具、機械人等「新三樣」爆紅

內媒報道，今年廣交會現場有「新三樣」獲得內地網民的關注，包括「玩具、機械人和箱包」，其中「50秒一杯」的機器人咖啡亭爆紅，在廣交會爆紅收獲超千萬元的訂單，已銷往40多個發達國家。該公司創始人表示，「如果你的技術領先到讓全世界都需要你的產品，那什麼關稅都是無懼的。」

傳統玩具在廣交會的熱度不再。（香港01）

據此前報道，美國沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）的玩具供應商曾表示，正加快撤離中國，預計在6個月左右時間內將40%的生產移往印度、越南和印尼。

不過，在廣交會的玩具展區，玩具仍是熱門的商品，中國已有不少將玩具和AI結合的商品，另外也有不少互動性強的商品，例如玩具機械狗，吸引許多外國廠商駐足。有玩具參展商向內媒表示：「一天下來，我們連坐凳子的時間都沒有。」

值得關注的是，新興市場是此次廣交會的最大客源地，來自「一帶一路」國家和地區的採購商共計18.75萬人，占64.9%；金磚國家採購商共有7.24萬人，年增24 .1%； RCEP成員國採購商合計6.48萬人，年增6.9%；歐美採購商僅5. 19萬人，年增3.4%。

此外，廣交會也是可以直觀感受到市場變化的重要指標。有販賣寵物用品的老闆向記者透露，越來越多年輕人選擇養寵物而不生育，「不少母嬰用品店的廠商換個賽道來做寵物商品」。

印度商家廣交會爆買：尋求中印合作機會，惜未能順道訪港

從事自動巴士和展會布置的印度商人Shuaib向記者透露，他是第一次來到中國，也是首次來參加廣交會。他4月28日抵達廣州，參觀展會兩天後就和有合作意願的廠家在廣州洽談合作事宜，他表示自己對中國的印象很好，在廣州不只買了衣服還有許多禮品回家，也與不少中國商家下了訂單，唯一遺憾是沒能品嚐中國美食。

廣交會每年吸引超過20幾萬的採購商來尋求合作商機。（香港01）

據了解，外國採購商們若在廣交會上發現感興趣的產品後，還能「一站式」到工廠實地考察，方便近一步溝通和洽談合作。

Shuaib提到，自己回程的時候是從香港國際機場返回德里，但是是從深圳灣口岸直接轉搭大巴到機場，很可惜沒有機會順道拜訪香港，「希望如果有機會可以順道去香港，也希望在香港能尋求合適的商業合作機會」。