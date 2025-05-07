國務院推「一攬子政策」穩市　經貿談判前先應對美關稅衝擊

在北京釋出同意與美方會談關稅議題之際，國務院新聞辦公室（國新辦）5月7日上午召開記者會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」的相關情況。會中由中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、以及中國證券監督管理委員會（證監會）主席吳清出席說明。



台媒《聯合報》報道，潘功勝會上宣布，將加大宏觀調控強度，推出涵蓋三大類、共計十項的「一攬子」貨幣政策措施，強調降準又降息，相關措施包括：調降存款準備金率0.5個百分點，預計將釋放人民幣約1萬億元長期流動性；同時下調7天期逆回購操作利率0.1%，至1.4%，以引導貸款市場報價利率（LPR）同步下行。此外，也包括下調結構性貨幣政策工具利率0.25%、降低個人住房公積金貸款利率0.25%等措施。

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

李雲澤則表示，下一階段將推出八項增量政策，內容涉及房地產融資制度改革、擴大保險資金長期投資試點範圍、優化監管規則、支持小微企業與民營企業融資措施，以及護航外貿發展的系列政策。

針對資本市場應對挑戰，證監會主席吳清在會中坦言，4月初以來，美國政府關稅政策嚴重衝擊國際經貿秩序，國際金融市場劇烈動蕩，也給中國國內資本市場帶來很大壓力。他指出，證監會將堅持「兩強兩嚴」，「堅定不移辦好自己的事」，並支持中央匯金公司發揮好類「平準基金」的作用，同時推進科創板、創業板深化改革，大力推動中長期資金入市。

吳清表示，面對美加徵關稅帶來的衝擊，證監會下一步將「繼續促進資本市場功能發揮，在加強監管的同時也要努力傳遞監管溫度，盡力幫助受影響企業應對美加徵關稅的衝擊」，重點包括四方面：一是進一步加大走訪幫扶，二是優化監管安排，三是支持企業轉型升級，四是強化多層次資本市場產品與服務支持。

具體措施方面，吳清表示，對於確實受關稅政策影響比較大的上市公司，在股權質押、再融資、募集資金使用等方面增強監管包容度，幫助紓困解難，官方也將進一步完善訊息披露豁免相關規則，進一步引導上市公司加強與投資者有效溝通。