內地伯娘涉虐4月侄兒提堂　控方透露男嬰情況轉差　案7月再訊

瑪麗醫院周一(5日)接收一名4個月大男嬰時，發現他全身抽筋，檢查後發現他腦出血，覺事件可疑報警。警方拘捕與男嬰同住的內地伯娘，並控以對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告今（8日）被解往東區裁判法院提堂，她暫毋須答辯。案件押後至7月4日再訊，以讓警方進一步調查。辯方沒有保釋申請，被告需還押看管。控方庭上透露，男嬰昨晚情況轉差，需使用呼吸機，日後或因應情況，改控其他控罪。



女被告衣著樸素報稱住壽臣山

女被告ZG，57歲，退休人士，報稱住址在壽臣山。她身材略胖，穿淺綠長袖衣出庭，衣著樸素。她被控於2025年5月5日，在香港仔壽臣山某單位對4個月大的男嬰X，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。被告應訊時需要普通話傳譯。

瑪麗醫院日前接獲一名4月大男嬰後有懷疑後報警。（資料圖片）

女被告ZG被押送到東區法院提堂。

男嬰不能正常呼吸需用呼吸機

控方庭上透露，男嬰X情況轉差，昨晚3次抽筋，不能正常呼吸，需使用呼吸機，日後或因應情況改控其他控罪。控方申請押後至7月4日，讓警方作進一步調查，並索取男嬰的醫療報告。被告沒有保釋申請。

案件編號：ESCC1211/2025