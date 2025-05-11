虛榮學者為發國際論文賣國　派學生竊密輸送境外間諜遭國安斬斷

今日（11日），國安再公開洩露國家機密案例，顯示各種情節已非過去與海外間諜聯絡「拿錢辦事」如此簡單。案例中，有高校學者為發期刊，在已知所需材料涉及敏感數據後，仍堅持偷販給境外間諜組織，好在國安及時與高校企業合作，阻止了這次洩密行為。



國安發文表示，境內某高校學者李某主動聯絡境外某非政府組織，以內部數據為籌碼，意圖換取在國外知名期刊發文機會、提升自身學術知名度。國家安全機關及時發現採取措施，消除了風險隱患，有力保障了國家秘密安全。

據介紹，某高校青年學者李某通過校際交流活動結識了境外非政府組織學者K某。李某私下了解到，K某與部分國際知名期刊機構聯繫緊密，有特殊的刊文渠道。李某便萌生了與其合作撰寫論文的念頭，希望能借機在國際知名期刊刊文。這不僅有助於完成科研任務，還能在同事面前風光一下。

國安部再曝光軍事洩密案，300本軍事機密被「廢品出售」。（視覺中國 示意圖）

李某隨即通過電子郵件向K某詳細介紹了自身情況，重點強調了自己在某校企合作項目中接觸和掌握的數據資源，並表達了合作刊文的意願。K某表示可以探討合作，但希望李某重點搜集提供該校企合作公司掌握的部分數據。李某想到自己刊文的願望將得以實現，便不假思索地答應了。

李某在蒐集數據時發現，K某所需數據屬於涉密敏感數據，涉及中國某重要領域情況，且該公司數據管理嚴格，有明文規定禁止此類數據外流。李某將相關情況告訴了K某，但K某依舊堅持索要上述數據。為了自己所謂的學術成果，李某托關系將其學生張某派遣到該公司實習，並私下要求張某按照K某要求，違規蒐集、分析該公司所掌握的敏感數據。國家安全機關掌握相關證據後，第一時間會同高校、企業阻止了李某、張某企圖向境外傳輸涉密數據的行為，及時消除了洩密風險隱患。