亞亞控訴台內政部政治迫害　國台辦批民進黨刻意刁難數十萬陸配

在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）因發布涉武統言論影片，遭台灣當局廢止居留許可。近日，劉振亞拍片指控內政部長劉世芳政治迫害。劉世芳周三（14日）回應指，任何人主張武統已觸犯兩岸人民關係條例，一定依法處置，沒有模糊的空間。而在大陸，國務院台辦發言人表示，民進黨當局刻意刁難數十萬陸配，是不折不扣的政治迫害。



劉振亞拍片指控內政部長劉世芳政治迫害。（抖音截圖）

劉振亞遭移民署廢止居留許可後，已於3月底離台返回中國大陸。近日，劉振亞發布影片，控訴劉世芳動用公權力迫害異議，用遣返方式將她逐出台灣，是政治打壓。對此，任何人到台灣、或在任何地方主張要武力統一，已觸犯兩岸人民關係條例，「我們一定依法處置，沒有模糊的空間」。至於劉振亞言論是否會影響日後申請來台，她表示，相關行政處分已經非常清楚，對方可以按台灣給予行政規範處理。

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被限期離台。（亞亞在台灣）

+ 10

在大陸，國務院台辦發言人陳斌華表示，民進黨當局出於「台獨」本性和政治私利，區別對待、刻意刁難數十萬大陸配偶，這是不折不扣的政治操弄、政治迫害。其所作所為遭到越來越多台灣民眾和輿論的反對、批評，島內社會團體號召民眾在5月10日舉行了「挺陸配、反迫害」大遊行，正是這種民意的集中反映。

陳斌華強調，大陸是廣大陸配的娘家，大陸同胞是廣大陸配的親人、家人，「風雨來時，我們於情於理都要為廣大陸配遮風避雨，為他們維護自身合法正當權益伸出援手、提供支持」。