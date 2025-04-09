台要求14萬陸配3月內交「喪失原籍證明」否則除戶、撤銷定居許可

台灣移民署近日陸續寄發通知，要求部分早年取得台灣身分的大陸地區配偶、陸配的子女，在三個月內補交經海基會驗證的大陸「原籍除籍證明」，否則將撤銷其在台灣定居證，連帶取消戶籍登記。



台媒報道指，此舉讓不少人震驚又無助，因為不少陸配在20至30年前申請台灣戶籍身份的時候，就已經附過「喪失原籍」證明，但卻還是被要求再提出證明，加上相關文件補辦須要回大陸，三個月的時間非常緊迫也可能有風險。2023年3月八旗文化總編輯富察返回中國處理戶籍問題，結果卻突然失聯，事後發現他被中國政府以「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑三年。



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另外，值得關注的是，並非只有陸配收到通知信函，有許多陸配的子女、在大陸出生的台灣人也收到通知信函，不少民眾在Threads 平台上曬出通知信函，並稱自己從未在大陸設籍，「究竟要怎麼放棄？」

據了解，收到通知書者需於3個月內補附；逾期未補者，恐被撤銷定居許可，並通知戶政事務所撤銷台灣戶籍，但經撤銷戶籍後，若當事人原居留事由仍存在，得依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第31條第3項規定，重新申請長期居留。

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台灣移民署：依法行政

台灣移民署表示，在2004年3月1日修正施行的兩岸條例第9條之1定有規範，要求台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，以避免雙重身分而造成權利義務重疊或衝突，也是為維繫兩岸人員往來秩序的重要基礎。

台灣移民署8日強調，對於在台長住久安、安居樂業、奉公守法、認同中華民國的陸籍身分者，若有文件申請的實質上困難，可向移民署反映困難處，政府絕對依法保障權益，不需過度擔心。

移民署8日中午透過新聞稿指出，目前已獲准在台定居的陸配約14萬餘人，經清查發現多數均已繳附喪失原籍證明，但有部分在台定居對象尚未繳附喪失原籍證明，經了解可能是因疫情或其他因素未能返回中國大陸辦理。

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陸委會：將逐案協助處理

台灣陸委會8日發布新聞稿表示，針對早年來台的大陸配偶及其家人反映，可能因為種種原因，導致返陸取得相關文件有所困難，政府8日召開跨機關會議研商，對有實際困難個案將提供必要協助，政府已請移民署即日起設置服務專線及電子信箱，提供有需要的民眾即時反映困難處，將針對個案反映意見來逐案處理。