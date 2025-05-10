朱自清《荷塘月色》檢出62.88%AI率？　內地大學生為畢業論文叫屈

不少內地大學生近日表示，自己原創的畢業論文經一些系統檢測後，常被指出AI生成內容比例過高。為了驗證AI的準確程度，有媒體報道指，朱自清的名篇《荷塘月色》經檢測後，AI率竟同樣高達62.88%。



內地大學生畢業論文「遭殃」。（網上圖片）

近日，關於論文AI率「亮紅燈」的話題，引發廣泛關注，部分即將畢業的大學生表示，畢業論文中原創內容經一些系統檢測後，常被指出AI生成內容比例過高。而為了降低AI率，有人反復修改結果導致語句生硬，有人被迫刪減精彩段落更有甚者調侃需故意「寫笨」以規避誤判。

值得一提的是，將朱自清的名篇《荷塘月色》與劉慈欣的《流浪地球》片段，上傳至某常用論文檢測系統後，結果顯示，這兩部經典作品AI生成內容總體疑似度竟分別達到了62.88%和52.88%。因此，不少大學生擔心自己的論文也會被誤判AI率過高從而影響畢業。

朱自清《荷塘月色》AI率高達62.88%。（網上圖片）

據了解，多間內地高校曾發文對畢業論文AI生成內容進行規範。如天津科技大學教務處發文規定，若本科生畢業論文中生成式AI檢測的結果超過40%，學院將向學生發出警示，並要求其自查自糾；學生在收到警示後，需認真修改，由學院統一在相關平台檢測通道進行複檢。

不過有專家認為，當前AI率檢測是AI技術融入學術領域的初期表現，其標準與技術均在發展和完善過程中，「AI檢測技術本身到底準不準，也是個大問題。」AI給出的結果最好只當個參考，不能完全以此來判斷一篇論文的好壞。