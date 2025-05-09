超微CEO蘇姿丰：中國AI正急起直追　台灣在中美競爭扮重要角色

美國聯邦參議院5月8日舉行人工智能（AI）聽證會，邀請多位科技界重量級領袖出席。超微（AMD）執行長蘇姿丰在會中指出，中國正在AI領域迎頭趕上，並強調「完成一件事往往有很多種方式」，即使缺乏最先進晶片，中國仍可能透過其他途徑實現其目標。



台媒《中央社》報道，這場由參院商業、科學與運輸委員會舉辦的「贏得AI競賽」聽證會中，與蘇姿丰同場的還包括OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）。阿特曼提到，雖然OpenAI目前仍具領先地位，但中國進展迅速，美中AI差距的幅度「不明確」。

中國商務部部長王文濤（右）2024年3月24日會晤美國半導體公司AMD行政總裁蘇姿丰（中國商務部）

蘇姿丰則從半導體產業的角度出發，表示美國目前在AI加速晶片領域擁有全球最尖端技術，中國因無法取得先進晶片受限於發展，「但有一點對我們所有人都非常重要，那就是『完成一件事往往有很多種方式』。擁有最強晶片固然好，但即使沒有最好的晶片，依然可以完成很多事。中國確實正迎頭趕上。」

談及特朗普政府推動將半導體供應鏈回遷美國的政策，蘇姿丰指出這「只是起點」，並表示應該從設計到封裝、測試等每個環節全面規劃。「在半導體供應鏈中，從開始到完成有許多步驟，包括先進晶圓製造、封裝、後段製程與系統測試等，這些環節都應該在美國有一定的布局。」

蘇姿丰強調，美國有許多優秀盟友，是維繫全球供應鏈韌性的關鍵，「盼這些夥伴關係能持續發展並日益強化」。

蘇姿丰在會後接受《中央社》訪問時進一步指出，在延後中國追趕AI進度方面，「台灣扮演非常重要的角色」。她表示，台灣既是美國的重要夥伴，也是AMD的重要合作對象，「因此我們非常重視我們在AI生態系中共同努力的一切」。

MacroPolo發布的《全球AI人才追蹤報告》顯示，2022年，在美國的機構中，來自美國和中國的人工智能研究人員分別佔到37%和38%，來自印度的佔7%。

《中央社》報道，在聽證會召開前夕，美國商務部宣布，特朗普政府計畫撤銷拜登政府擬於5月15日上路的AI晶片出口限制措施，並將以更簡單明確的新規取代。商務部發言人指出，拜登政府版本的AI法規過於複雜，可能扼殺創新，新法規將有助於激發創造力並確保美國在AI領域持續主導。

據了解，當日與會者普遍對新政府政策表達支持，蘇姿丰也表示，「某些限制有其必要」，因為晶片關係到科技與國安問題，但同時指出「我們需要簡單且易於執行的規則」。

她也提醒「魔鬼藏在細節中」，在晶片出口管制上必須極為謹慎。從產業角度看，她認為企業應與政府及國會保持溝通，提出建言，確保政策長期穩定性。