商務部：暫停17家美企不可靠實體清單措施，暫停對28美企出口管制

中美經貿高層會談後，中國商務部宣布即日起（14日）暫停17家美企不可靠實體清單措施90天。另外也宣布即日起（14日）暫停對28美企的出口管制90天。



據《中華人民共和國反外國制裁法》《不可靠實體清單規定》及有關規定，不可靠實體清單工作機制於2025年4月4日和9日，將17家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資。



為落實中美經貿高層會談共識，自2025年5月14日起，暫停4月4日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕7號）相關措施90天，暫停4月9日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕8號）相關措施。

根據《不可靠實體清單規定》相關規定，國內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

另據出口管制相關法律法規規定，商務部於2025年4月4日和9日分別發佈了第21號和22號公告，共將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美經貿高層會談的共識，決定自2025年5月14日起，在90天內暫停上述相關措施。