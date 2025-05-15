中國至越南河內國際道路運輸線路正式開通
撰文：林芷瑩
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5月14日，中國至越南河內國際道路運輸線路正式開通，兩條運輸線路分別通過河口口岸、友誼關口岸至越南河內。
5月14日上午10時40分，搭載著電子元器件、新鮮蔬菜、百貨的運輸車隊從廣西南寧、雲南昆明同步發車向越南河內駛去。這標誌着中方貨運車輛持大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定（CBTA）證件首次入境越南腹地。
此次直達運輸採用「一箱到底」「一車到底」模式，充分發揮公路運輸點對點、高效率、低周轉的優勢，相較於傳統運輸模式，每輛貨車可節省約1天時間，成本可節省800元（人民幣，下同）至1000元。
大湄公河次區域（GMS）涉及中國、緬甸、老撾、泰國、柬埔寨、越南6個國家。CBTA證件是在大湄公河次區域（GMS）合作框架下，多國道路運輸的通行許可證，只要持有此證件，客貨車輛可以在6國達成一致的線路上開展運輸。
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