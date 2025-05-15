74歲劉曉慶遭舉報偷稅漏稅　傳官方調查　曾涉稅務問題被拘422天

被網民親切稱為「慶奶」的內地74歲女星劉曉慶，2002年曾因公司偷稅漏稅上千萬元（人民幣，下同）被羈押長達422天。惟近日，再有人實名舉報劉曉慶偷稅漏稅，並稱上海市稅務局已受理並啟動調查。



有人實名舉報劉曉慶偷稅漏稅。（優點娛樂）

有人實名舉報劉曉慶偷稅漏稅。（優點娛樂）

據內媒報道，來自深圳的王先生舉報稱，劉曉慶在上海擁有一間全資小型公司——上海弈熙文化傳媒中心，其利用開增值稅發票的方式規避個人所得稅，涉及金額巨大。

王先生稱，2020年12月，劉曉慶公司向他借款330萬元，並以「形象代言費」名義將借款轉為個人收入，開具6%稅點的增值稅發票規避27%以上的個人所得稅。

王先生還表示，上海弈熙文化傳媒中心成立於2017年，注冊資本額僅3萬元，而該公司無實際經營場地、員工和社保繳納記錄，涉嫌虛開發票逃稅。

王先生說，已就財產損失起訴劉曉慶，並希望透過舉報為國家挽回損失。目前，上海市稅務局第四稽查局已受理此案，接下來將對劉曉慶及其相關公司展開調查。

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

今次舉報還引發公眾對劉曉慶歷史稅務問題的廣泛關注。2002年，劉曉慶曾因公司偷稅漏稅上千萬元被羈押422天，其妹夫靖軍作為公司法人被判刑，劉曉慶本人因證據不足未被起訴。此後，她通過變賣資產補繳稅款，並重新回歸公眾視野。在一次訪問中劉曉慶樂觀地說，「只要不死，除了生死，都是小事。」

但今次舉報提及劉曉慶在上海有過多次補稅罰款記錄，被指屬於「多次違法」。

另外，劉曉慶在目前正在內地熱播的古裝劇集《折腰》中，飾演在故事中十分關鍵的角色「徐夫人」。此前，該劇集曾因女主角宋祖兒涉稅爭議延播兩年，直至周二（5月13日）才開播，對於今次舉報不少網民都憂慮會再次影響劇集播放。