58歲李若彤重登黃金檔　劉曉慶也接拍　微短劇成童年女神新出路？

劉曉慶首部短劇未能如約面見觀眾。本該18日在河馬劇場上線的微短劇《萌寶助攻：五十歲婚寵》，臨時告知觀眾因後期剪輯沒做完，延後到本月底上線。



但同時，平台首次放出了預告，故事線清晰明了，套路萬變不離其宗，仍然是先婚後愛+霸總純愛+宅鬥，主打「霸道總裁愛上敬老院的我」：

劉曉慶飾演的五十歲中醫江月琴，是很厲害的針灸治療大夫，「鬼門十三針」的傳人。為了擺脫吸血媳婦的逼婚，她與隱瞞身分的總裁週振華（耿大勇飾）閃婚。搬進豪門宅邸後，媳婦貪婪索要聘金、前夫家族阻撓、「鬼門十三針」面臨傳承危機……她一一化解，發現了萌娃助攻的秘密，最後與霸總真心相愛，雙向奔赴。

劉曉慶演過無數深入民心的經典角色，包括何翠姑、慈禧、武則天等。（微博影片截圖）

劉曉慶演過無數深入民心的經典角色，包括何翠姑、慈禧、武則天等。（微博影片截圖）

劉曉慶演過無數深入民心的經典角色，包括何翠姑、慈禧、武則天等。（微博影片截圖）

霸總情陷五十歲女中醫 點圖放大看《萌寶助攻：五十歲婚寵》的劇照：

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上個月這部劇傳來橫店開機的消息時，在全網引起大量圍觀。不管懷著好好意還是惡意，很多人的「想看」帶著探究的意味：想看看74歲仍活力四射的「慶奶」能不能憑微短劇東山再起，想看看老戲骨參演的微短劇投資回報率究竟如何，想看看微短劇是不是真的能帶老年人玩……其實這就帶出一個關鍵問題：國民度高、但已退居二線的老牌明星們參演微短劇，能成為撬動「銀髮經濟」的槓桿嗎？

慶奶宣布拍攝微短劇後，最關注這一消息的既不是從業者，也不是微博上的粉絲，而是路人。翻一翻抖音留言區就會發現，大多數高讚評論都來自劉曉慶的路好。有的看著劉曉慶的戲長大，將其視為童年女神；有的常年不看微短劇，劉曉慶要演就打算看了。他們還跑到男主角耿大勇的抖音評論區積極留言，預言：

有慶奶必火。

可見，雖然這部豎屏劇還未正式上線，但已經吃到了劉曉慶帶來的路人盤紅利。這種路人盤，與於正宣布進軍短劇屆的「未播先火」話題度是不同的，它吸引的不只是常年在網上沖浪的人群，還有「沉默的大多數」。

能佐證這一點的還有58歲的李若彤。上月底，她主演的橫屏微短劇《午後玫瑰》登上東方衛視黃金檔，首播就拿下高收視。酷雲數據顯示，在2月27日黃金時段全部衛視劇集的表現中，《午後玫瑰》以0.3249%的收視率排名第三，僅次於已播出至高潮部分的長劇《六姊妹》、《唐朝詭事錄之西行》，超過《180天重啟計劃》、《愛你》等多部熱劇。

李若彤《午後玫瑰》宣傳圖

點圖放大看更多李若彤《午後玫瑰》劇照：

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這部劇講的是中年女性重返職場，「打怪升級」的逆襲故事。其實這部劇去年8月就已經在抖音上線，彼時播放量超1.7億，總招商體量達到800萬元，成為2024年短劇暑期檔的一匹黑馬。據了解，《午後玫瑰》800萬元的招商體積幾乎與周星馳的短劇持平。

從結果來看，「童年女神」們參演微短劇，是一項多方共贏的選擇。對於製作方和平台來說，不僅表演質感有保證，根本不用擔心話題度和招商。 《午後玫瑰》上線當天即登微博熱搜，媒體爭相報道，平台無需額外投放資訊流，僅靠藝人自發流量就能完成冷啟動。

電視台更不用說了。我要是電視台方，能讓從前霸屏的老戲骨們以極低的價格重回螢幕，做夢都要笑醒。

對觀眾來說，這是經典IP的二次裂變。「童年女神」所代表的不只是童年回憶，還有這張臉所代表的經典螢幕形象，李若彤是永遠仙氣飄飄的「姑姑」，劉曉慶是永遠霸氣外露的「武則天」。看著她們在螢幕上談戀愛、面對婆媳大戰，簡直不要太爽。

獲封「最美小龍女」 點圖放大重溫李若彤古天樂版《神鵰俠侶》劇照：

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對藝人本身來說更是意義重大。老牌明星可以藉機煥發事業第四春——第二春是網路電影，第三春是綜藝真人秀。劉曉慶就在綜藝《一路繁花》裡號召姐姐們跟她組隊去拍微短劇：

短劇是最時尚的。

事實上，63歲的蔡明也參與了一部橫屏微短劇《西城無小事》，是接訴即辦的社區故事。雖然關注度不算高，但對她本人來說卻意味著沒有偏離主流的航道。我覺得照這個趨勢下去，《乘風破浪》的許多姊姊又能找到新的回血之地。

蔡明參演的微短劇《西城無小事》海報

不過就目前情況而言，爆款頻出的豎屏微短劇邀請老牌明星參演的意願並不高。有微短劇製片人告訴獨舌短劇，目前有老牌明星參演的劇，要麼是他們自己主動想演，要麼是藝人直接投資：

一般不太會去邀請，平台還是比較看重怎麼用最小的成本拿最大的收益。

目前比較高配的垂直螢幕短劇製作預算在55萬人民幣左右，老牌明星就算報價再低，製作方的預算恐怕也很難cover。

誠然，在劉曉慶之前，有老明星參與的微短劇只有兩種狀況：要麼是傳統影視公司出品微短劇。例如「天山童姥」舒暢2023年主演了檸萌影視的《二十九》在抖音上爆火，此後她便一直在微短劇賽道上演降維打擊；要麼是品牌訂製的的微短劇。例如今年短劇春節檔的黑馬《夫妻的春節》，就是「祝無雙」倪虹潔主演，美妝品牌丸美主投。

至此，等慶奶這部短劇上線，說什麼都要看看了。它若成功，一方面，將為演技好但無戲可拍的中老年演員帶來新的機會與希望。另一方面，可以進一步拓展微短劇的受眾，為銀髮經濟開啟新的視窗。

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