印巴｜殲-10C試刀西方神話「破防」　中式空戰體系實現降維打擊

印度空軍「陣風」被擊落的消息傳出之後，國外社交平台和美西方媒體引發強烈震動。人們熱衷於討論中國「霹靂」-15的射程和制導機制，激辯「陣風」先進而又神秘的SPECTRA電子戰系統是否失效。然而，真正值得警醒的，並不只是PL-15的末段殺傷力，而是那架搭載它、融入數據鏈、精準完成鎖定和發射流程的戰鬥機——殲-10C。



【本文轉自《觀察者網》】



巴基斯坦的殲-10C小試牛刀

導彈只是戰爭的工具，飛機才是戰爭的表達方式。而殲-10C不再是那種單打獨鬥、靠性能搏殺的傳統空優戰鬥機。它是一個作戰體系的前線節點，是中國式現代空戰哲學的實踐——不依賴單挑，而在於「體系內壓制體系外」，強調預警、感知、分布殺傷與鏈條閉合。

殲-10C擔負戰鬥值班任務。（資料圖片）

這是一種本質性的轉變。在過去十餘年裏，無論是F-16V的多國訂貨，還是陣風在印尼、阿聯酋的穩步擴張，西方主流戰鬥機輸出的從來不只是平台，更是圍繞平台構建起來的作戰標準。而殲-10C，正在成為中國構建對等標準的突破口——告訴外界，中國也可以輸出一整套從發現、識別到打擊的中國式攻勢空軍作戰體系。

這場關於陣風的風暴，其真正的核心，不在於印度是否自信過頭，也不在於巴基斯坦空軍的逆風崛起。它在於，中國的空軍體系，在每一個戰術節點上完成了體系投射。而殲-10C，就是那枚實現降維打擊的淬火刀尖。

這張圖片值得印度空軍點讚收藏，標明了墜機地點（觀察者網）

巴基斯坦的試驗田

殲-10C的戰鬥力，不在於某項指標的驚艷，而在於它能嵌入作戰體系，形成閉環。這種能力，在巴基斯坦得到了第一次實戰驗證。表面看去，這只是一次導彈命中目標的新聞，但它的背後，是中巴空軍在體系層面協同、試驗、聯訓的集中體現。

巴基斯坦空軍為何引進殲-10C？這不僅是為了抗衡印度新購的「陣風」戰鬥機，更是為了引入一種全新的空戰理念。早在購買前的兩次「雄鷹」系列聯合軍演中，巴軍飛行員便已經開始熟悉中式作戰節奏——這不是換裝一款飛機那麼簡單，而是一次對「如何打仗」的全盤重塑。

殲-10C裝備有源相控陣雷達，新一代航電系統以及雙向數據鏈。這些配置意味着它不再依賴自身雷達去主導空戰，而是可以在整個體系中充當「射擊節點」或「傳感節點」。在巴軍實戰體系中，它通常與中國提供的ZDK-03預警機協同運作：由預警機提供遠距離目標指引，殲-10C接收信息後完成中段修正和末段攻擊。PL-15導彈具備中遠程中繼制導能力，能在這種協同中發揮最大效能。

也正是在這場擊落陣風的戰鬥中，殲-10C完成了它真正意義上的首次實戰演示。雖然細節尚未公開，但從已知信息來看，很可能是預警機發現目標、數據鏈傳輸信息、殲-10C發射PL-15導彈並完成擊殺。這種作戰方式，在技術上難度不算高，但需要體系高度融合、鏈條無縫配合。而這正是中式空軍體系最有信心的部分。

殲-10C不光跟陣風交過手，也給台風戰機上過一課（觀察者網）

值得注意的是，這不是殲-10C一架飛機的勝利，而是中巴體系協同的成果。尤其是在與JF-17 Block Ⅲ的搭配上，殲-10C構建起一種「高打擊－低防空」的梯隊組合。梟龍 Block Ⅲ負責近距防禦和邊境巡邏，殲-10C則在高空突擊、遠程打擊上擔綱主力，兩者通過信息鏈聯動，並統一接受指揮，形成對印軍空域的持續壓制。簡而言之，這是一次「廉價版」的中式空軍體系的落地。

要說直播帶貨哪家強？非巴基斯坦空軍莫屬（觀察者網）

這一場空戰並沒有轟轟烈烈的決戰時刻。這場空戰之所以可以載入空戰史冊，是在於巴基斯坦空軍以一次單向的擊殺，完成了對印度空軍技術信心和心理預期的雙重打擊。更重要的是，作為核心節點的殲-10C，之所以能在這一鏈條中扮演了決定性的角色，不是因為它擁有某種神奇性能，而是因為它能夠精準嵌入整套體系，低成本地實現體系壓制。

這也正是殲-10C最大的戰略意義所在。它不像F-35那樣對基礎設施要求苛刻，也不似陣風那樣依賴配套武器昂貴精密。殲-10C要的不是高貴的完美，而是現實的可戰。它把中式作戰體系濃縮為一個可操作的前鋒節點，以一種外軍可接受、可學習、可複製的方式，完成了中式打法的實戰輸出。

印度陣風戰機這波不虧，至少用機身成功攔截了PL-15導彈，成功完成一機換一彈（觀察者網）

輸出中式空戰體系

長期以來，F-16不僅是一架戰鬥機，更是一種地緣政治標記。在冷戰後的全球空軍建制中，它幾乎等同於「美國支持」的標籤。從伊拉克到埃及，從中國台灣到巴基斯坦，F-16的出現往往不僅代表戰力提升，更代表一種體制內的綁定。

殲-10C不能簡單被視作中國對F-16的複製或替代。它確實在性能指標上與F-16V存在一定可比性，尤其在雷達探測、超視距打擊與航電集成方面實現了跨越。但它真正的躍遷意義在於，它打破了以平台為核心的出口邏輯，轉向以體系為單元的整體方案輸出。

巴基斯坦空軍的選擇就是一個信號。近年來面對印度引進陣風戰機帶來的空中壓力，美方並未放寬對巴的F-16升級限制。反而轉而向印度兜售「印度特供版」F-16——F-21，進一步強化其對印傾斜態度。在這一背景下，中國的殲-10C並不是退而求其次的選擇，而是在技術—政治—作戰理念三條軸線上的現實選項：不依賴美國備件、不受制於西方情報鏈、不嵌入昂貴維護閉環，更重要的是，它引進了整套的中式指揮通信系統、武器掛載體系和作戰流程邏輯。

這一點是決定性的。在傳統軍貿模式下，飛機是商品，配套是附加項，飛行員培訓和地勤保障大多另計。而殲-10C的對外輸出，從一開始就不是零散部件的外銷，而是與預警系統、導彈系統、地面指揮系統一併打包，提供套餐式出口。這種做法，有效縮短了用戶從接收裝備到具備作戰能力的週期，也大幅降低了依賴西方技術支持的風險。

更微妙的是，這種輸出方式改變了空軍現代化的入場門檻。在西方的標準體系裏，一支合格的現代空軍往往需要十年以上的積累與制度塑造。而殲-10C的出現，加上JF-17 Block Ⅲ的補位與體系融合，為中等國家提供了一條可跳躍式發展的新路徑。這條路徑不是山寨西方，而是構建自己的標準、自己的節奏、自己的打擊鏈。

殲-10C不只是讓其他國家擁有一架向西方水平看齊的好飛機，而是讓他人學習一種新打法。當越來越多的國家意識到，中式空戰體系不僅更靈活、更便宜，還更適配本國條件時，殲-10C的成功就不再只是出口的成功，它是一次中西方敘事邏輯的逆轉，是話語權層面的突圍。

外媒稱巴基斯坦空軍買的是頂配版殲-10C，從頭盔到平顯，都是加強版，從戰績來看，相當超值。（觀察者網）

另一種打法崛起

殲-10C不是一次偶然的勝利，也不是一架幸運的飛機。它的崛起，是中國空軍體系建設的副產品，也是這一體系對外影響力擴張的先鋒。從巴基斯坦試驗田打出第一記重拳開始，它已不僅僅是裝備上的替代者，更是作戰理念的挑戰者、輸出者。

當一架殲-10C以體系節點的身份完成了一次遠距殺傷，當一整套中式殺傷鏈以壓制性的效率擊穿了西式空軍的光環，當現代空軍不再只能從西方買入而可以從東方構建時，這場變化就不再只是中巴之間的故事。

這場空戰不僅將影響陣風的出口熱度，重構F-16V的技術比較線，甚至可能動搖一些國家對西方武器神話的信仰。未來的殲-35、乃至更先進的六代機體系建設與出口，或許都會沿着這條路徑衝破更多傳統認知邊界，去撬動那些仍然觀望、猶疑、懼怕脫鈎的國家。

耀眼的2025年印巴空戰，已經讓世界看見：除了西方的打法，還有另一種打法正在崛起。它不講神話，只講實戰；不靠昂貴裝備，而靠體系配合。它在告訴世界：現代空軍，不一定要花天價買「神機」，也可以用自己的節奏，打贏自己的仗。而接下來的問題，將不再是殲-10C能不能打，而是——誰還敢忽視它，誰，又將是下一個買家。