北京小學門外汽車撞途人釀4傷　警方：司機已被查獲

北京交警5月15日通報，同日下午3時許，在海淀區健安西路發生一宗小客車刮碰行人事故，造成4人受傷。當局表示，傷者被送醫治療，肇事司機已被查獲。目前，事故正在進一步調查處理中。



圖為2025年5月15日，網傳北京海淀區一所小學門口發生汽車衝撞途人事件。（網上截圖）

網傳於放學時間惡意衝撞人群

內地網上流傳事發於海淀區一小學門口，屬車輛衝撞行人事故，消息引發關注。有網民稱，「一輛黑色特斯拉在海淀區花園路前進小學放學時，惡意衝撞人群，撞了十幾個人」、「我去的時候，地上躺了4個老人」、「撞完人就跑了」。

圖為2025年5月15日，網傳北京海淀區一所小學門口發生汽車衝撞途人事件。（網上截圖）

內地《中國新聞周刊》報道，從北京市海淀區教委獲悉，該小學附近確實發生一起車輛撞人事故，教委工作人員已趕赴現場。

報道指出，當日下午，海淀區交通支隊中關村大隊工作人員表示，現場已處理完畢，肇事司機被控制，正在調查事故原因。目前傷者已送醫，具體情況後續將發布通報。