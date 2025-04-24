太慘！內地網紅串哥突猝逝「獨留14歲兒子」　前妻3天前才被撞死

真是命運捉弄人！



大陸河南知名抖音網紅串哥，傳出21日猝逝，享年39歲。

家屬悲慟表示，串哥這幾天忙於操辦前妻的後事，難過到好幾天沒睡，不料突然身體不適，送醫途中就失去呼吸心跳。

河南知名抖音網紅串哥猝逝，遺下14歲兒子，家屬稱串哥前妻數天前才在車禍中喪生。（微博影片截圖）

家屬指串哥聽聞前妻離世後精神恍惚、語無倫次 點圖放大了解更多：

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據《紅星新聞》報道，4月21日下午5點多，河南安陽林州當地網紅串哥的抖音帳號上傳了一段影片，內容寫道：

串哥於今日（21日）淩晨1點30分去世，感謝粉絲長久以來的關注！事發突然，簡短通知一聲。

但其實就在「串哥」猝逝的前3天，其前妻羅姓女子剛於4月19日因車禍意外離世。據家屬講述，現年39歲的串哥生前並無其他疾病，聽聞前妻離世，串哥曾精神恍惚、語無倫次。此後也一直忙著處理前妻後事。

據家屬回憶，21日當晚，串哥洗完衣服後突感不適，送醫路上便已失去生命跡象，前後不到20分鐘。眼下串哥已入土為安，家屬也正忙著處理其14歲孩子的撫養問題。

串哥二哥表示，4月21日淩晨1點多，弟弟正在家裡洗衣服，洗完衣服後卻癱坐在地上發出巨大聲響，家人發現後便上前詢問。

當時他還能說話，說自己身體發冷。

其二哥回憶，當時串哥有些發抖，但很快說話就出現了吐字不清等問題。隨即，家人迅速撥打急救電話，據其二哥描述：

他在救護車上就已失去生命體徵，前後不超過20分鐘。

家屬表示，串哥被送到當地醫院後，最終因搶救無效不幸離世。

在串哥生前拍攝的多個視頻裡，都曾隔空喊話「安紅」，不少網友猜測，「安紅」即是串哥的前妻羅姓女子。但對於網友的猜測，其二哥回應稱：「有這個可能，但我沒法確定。」

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