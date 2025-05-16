全國新冠疫情「抬頭」　南方陽性率較北方高　廣東4月錄23188宗

近一個月以來，全國多地出現新冠流行趨勢，中國疾控中心數據顯示，南方省份檢測陽性率較北方省份高。不過有專家認為，今次新冠流行即將「見頂」，並且不會持續太久。



中國疾病預防控制中心發布的數據。（中國疾病預防控制中心）

中國疾控中心上周四（5月8日）發布數據稱，4月，內地新冠病毒檢測陽性率呈上升趨勢，南方省份檢測陽性率高於北方省份，部分陽性率上升較早的省份疫情增幅趨緩。

核酸檢測陽性率方面，新冠病毒的門急診流感樣個案從第14周（3月31日-4月6日）的7.5%上升至第18周（4月28日-5月4日）的16.2%，住院嚴重急性呼吸道感染個案從第14周的3.3%上升至第18周的6.3%。

從區域來看，到第18周，無論南、北方，新冠病毒在門急診流感樣個案檢出率中均排名第一。從年齡來看，到第18周，新冠病毒在15歲及以上的年齡段的陽性檢出率為第一。

廣東省疾控中心周一（5月12日）發布數據顯示，全省4月合共報告法定傳染病112456宗，死亡115宗。其中，錄得新冠病毒感染23188宗，死亡0宗。

新冠疫苗。（新華社）

之於本港亦同樣有流行趨勢，今次流行毒株為XDV毒株。去年5月，中疾控在全國新冠感染疫情情況通報中首次提到XDV變異株，將已監測到的新冠病毒JN.1變異株分出XDV等47種亞分支，並將XDV單獨命名和統計。去年7月左右，XDV變異株就已成為當時的優勢毒株。而最新資料並未顯示XDV會較JN.1引致更嚴重疾病。

此外，周一（5月12日），北京朝陽區疾控中心表示，目前該區域新冠病毒活動呈上升趨勢，但未超過2024年峰值，流行株以NB.1系列分支為主，致病力未見明顯變化。該流行株NB.1系列分支同樣屬於XDV變異株的新分支。

內地病毒學專家常榮山表示，NB.1系列分支可能會成為未來的流行株，不過，致病力相較此前的毒株繼續下降，不會導致比JN.1變異株流行時更嚴重的疾病，住院人數也不會超過JN.1流行時。

專家稱，在人群聚集的地方，多次感染過新冠的人、以往感染時症狀較重的人、免疫力低下的慢性病患者，建議戴口罩，勤洗手。（視覺中國）

常榮山續指，今次新冠流行或與兩方面原因有關。自2022年12月以來，中國新冠和流感交叉流行，自2023年3月以來，新冠的流行波強度普遍低於流感，但間隔規律消失。2025年2月，中國經歷了一波三年以來最小的流感全國性流行，人群群體免疫力下降，為新冠的再次流行創造了機會。同時，距離上一波流行（2023年12月到2024年1月）已經過去了一年以上，人群中因為自然感染產生的新冠抗體保護幾乎消失。

不過常榮山認為，今次的新冠流行即將見頂，並且不會持續太久，五月中旬就是波峰區域，到6月5日前後，全國哨點醫院流感樣個案的新冠陽性率會下降到8-10%左右。預計6月中下旬，全國哨點醫院流感樣個案的新冠陽性率會下降到5%或以下。

常榮山建議，在人群聚集的地方，多次感染過新冠的人、以往感染時症狀較重的人、免疫力低下的慢性病患者，建議戴口罩，勤洗手。敏感人群如果再次感染，建議48小時內口服抗新冠藥，減輕感染癥狀及降低新冠肺炎、長新冠的風險。