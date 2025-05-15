台灣新冠疫情已連續5週升溫，當地疾病管制署表示，上週5月4日至5月10日新冠門急診就診9978人次，新增34例重症及6例死亡。



小兒科醫生王韋力示警，病毒不斷進化，越來越多幼童感染新冠出現「1症狀」，家長千萬別輕忽。

新冠病毒再進化？台疫情爆發1周近萬人就診 幼童有這症狀要提防（01製圖）

「這症狀」過去較少出現在兒童身上 籲家長留意（點圖放大閱讀）：

+ 7

台灣疾管署13日說明，上週新冠門急診就診計9978人次，較前週上升66%，新增34例新冠併發重症及6例死亡；今（2025）年新冠併發重症台灣本土病例累計237例，其中43例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，且9成以上未接種本季新冠疫苗。

疾管署強調，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇發青、無法進食、過去24小時無尿或尿量顯著減少等，請務必立刻就醫。

此外，若兒童感染新冠發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷、活動力不佳、退燒後持續呼吸急促、胸悶胸痛、持續性嘔吐、昏睡、體溫大於41度等症狀時，家長應儘速帶往就醫。

若發現孩子出現喉嚨痛、肌肉酸痛等症狀，應提高警覺，很高機率是確診新冠。 小兒科醫生王韋力

根據《NOWnews》報道，小兒科醫生王韋力指出，新冠和流感都屬於呼吸道疾病，通常流行期在秋冬，但今年春夏流感變少，新冠卻突然爆發，推測是新冠不斷進化及疫苗施打率較低，導致疫情升溫，醫界目前也難以預測何時會趨緩。

王韋力也提醒，近來「喉嚨痛」成為各族群確診新冠的主要症狀之一，過去雖然較少出現在兒童身上，不過這波疫情，很多幼童都有喉嚨痛，提醒家長，若發現孩子出現喉嚨痛、肌肉酸痛等症狀，應提高警覺，很高機率是確診新冠。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【延伸閱讀】日本旅遊注意！蘋果病百日咳疫情破紀錄 症狀曝光 可致心肺停止（點圖放大了解更多）：

+ 16

延伸閱讀：

5旬婦體重突掉5公斤！狂咳4個月 就醫一查「驚罹肺癌4期」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】