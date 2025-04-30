中國發布｢新冠防控與病毒溯源白皮書｣詳述科學溯源　駁斥美國指控

中國國務院新聞辦公室4月30日發布《關於新冠疫情防控與病毒溯源的中方行動和立場》白皮書，系統闡述中國在疫情應對及病毒溯源中的貢獻，並嚴詞駁斥美國將溯源問題政治化的行徑。白皮書除前言、結束語外，分為三部份：「為新冠病毒溯源貢獻中國智慧」「為全球抗疫貢獻中國力量」「美國在新冠疫情大流行中劣跡斑斑」。



在此之前，4月18日，美國白宮修改新冠專題網站內容，將病毒起源歸咎中國實驗室，引發中方強烈反彈。外交部和中國國家衛健委連番駁斥，指美方指控「毫無科學依據」，並反指「越來越多線索指向病毒更早出現在美國」。白皮書進一步以科學數據與國際合作案例，反擊美方政治操弄。



白皮書指出，中國始終以開放透明的態度和科學專業的精神履行國際責任，率先開展流行病學、動物宿主追蹤等關鍵研究，並兩次邀請世衛專家組來華聯合調查。2021年發布的《世衛組織－中國聯合研究報告》明確結論：冷鏈運輸是新冠病毒的傳播途徑之一，病毒通過實驗室引入是「極不可能」，武漢作為自然起源地的可能性亦被排除，極有可能存在通過冷鏈由境外引入的可能性。

白皮書列舉多項研究佐證，包括2019年12月前武漢無異常呼吸道疾病聚集情況；對8萬餘份野生動物樣本檢測未發現病毒傳播；武漢華南海鮮市場動物樣本全為陰性，環境陽性樣本「提示為患者排毒造成」；北京、大連等地早期疫情「均指向境外冷鏈輸入」。表示，可以認為，在中國開展的新冠病毒溯源研究已經結束。

世衛曾派遣專家組到中國調查新冠肺炎病毒的源頭，圖為1月31日調查團隊成員到訪中國武漢華南海鮮市場。（Getty）

為了應對新冠病毒在全球的傳播，中國始終秉持人類命運共同體理念，廣泛開展國際抗疫合作。白皮書指出，中國最早承諾將疫苗作為全球公共產品，累計向120多國供應逾23億劑疫苗，占全球使用量半數。與此同時，中國在2020年向153國提供4300億個口罩、180億人份檢測試劑；並派出38批專家組赴34國協助抗疫；還建立了「疫情防控網上知識中心」分享技術指南。

白皮書在第三部份以大量事實揭露美國在疫情防控中的失敗表現和政治操弄。指美國政府把中國當作疫情推責「甩鍋」的頭號對象，漠視疫情、行動遲緩，浪費了中國為全球抗疫爭取的寶貴時間，更批評美國是「全球第一抗疫失敗國」，成為國際社會的反面教材。

美國疫情有惡化趨勢，總統特朗普日前宣布美國進入緊急狀態。（Getty Images）

白皮書還特別駁斥了美國近期對中國的無端指控，指出「愈來愈多線索指向病毒更早出現在美國」。文中列舉了美國2019年出現的不明原因肺炎病例、德特里克堡實驗室突然關閉等多個疑點，強調「應該對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查」。

白皮書強調傳染病是人類共同敵人，任何將科學問題政治化的做法都將危害全球健康福祉。中國呼籲美國停止政治操弄，認真回應國際社會關切，公開其生物實驗室相關信息。而中國也將繼續與各國攜手同行，促進全球公共衛生發展和治理，為防範未來可能出現的新發傳染病作出更積極貢獻。