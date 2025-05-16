劉曉慶被舉報偷稅漏稅　本人回應稱與事實不符　上海稅務局正調查

被網民親切稱為「慶奶」的內地74歲女星劉曉慶，遭舉報涉嫌偷稅漏稅，引發廣泛關注。周四（5月15日）晚，劉曉慶發布聲明回應稱，自己與舉報人並不認識，也從無交集，舉報內容與客觀事實不符，純屬惡意舉報。上海市稅務局第四稽查局亦通報稱，證實收到對劉曉慶及相關企業存在涉稅問題的舉報，目前正在依法依規辦理。



劉曉慶發文回應被舉報偷稅。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶稱，自己與舉報人王某並不認識，也從無交集，而王某所舉報內容也與客觀事實不符，純屬惡意舉報，「人民法院已審理查明，本人與王某所述借款無關，並出具裁定書。」

劉曉慶表示，「王某敗訴後，惡意舉報本人，在舉報事項仍在調查、尚無任何定論前，王某利用網絡大肆宣揚，煽動輿論，將國家稅務機關、媒體、社會大眾都作為自己謀取私利的工具，行為惡劣。」

劉曉慶還稱，依法納稅是每個公民應盡的義務，「本人的收入及納稅情況均願意接受稅務機關核查。」而針對舉報，稅務機關本著負責任的態度已開展調查，「本人及上海弈熙文化傳媒中心將積極配合調查核實。」

有人實名舉報劉曉慶偷稅漏稅。（優點娛樂）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

劉曉慶。（微博＠劉曉慶）

據早前報道，來自深圳的王某舉報稱，2020年12月，劉曉慶公司向他借款330萬元人民幣，並以「形象代言費」名義將借款轉為個人收入，開具6%稅點的增值稅發票規避27%以上的個人所得稅。

王某還稱，已就財產損失起訴劉曉慶，並希望透過舉報為國家挽回損失。目前，上海市稅務局第四稽查局已受理此案，接下來將對劉曉慶及其相關公司展開調查。

2002年，劉曉慶曾因公司偷稅漏稅上千萬元人民幣被羈押422天，其妹夫靖軍作為公司法人被判刑，劉曉慶本人因證據不足未被起訴。此後，她通過變賣資產補繳稅款，並重新回歸公眾視野。在一次訪問中劉曉慶樂觀地說，「只要不死，除了生死，都是小事。」