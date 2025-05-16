3強姦未成年人罪犯被執行死刑　涉拘禁、輪姦、逼服避孕藥等罪行

經最高人民法院核准，3名強姦未成年人的罪犯趙某、王某某、陳某某，周五（5月16日）被依法執行死刑。



2018年4月至2019年3月，罪犯趙某利用在非法成立的某「成長教育基地」擔任教員的身份，夥同其他多名教員採用毆打、辱罵、體罰、強迫勞動、關禁閉等方式，對數十名未成年學員實施虐待和非法拘禁，逐步形成以趙某等人為首的惡勢力團夥。

趙某利用上述虐待、拘禁行為對學員形成的心理控制，採取脅迫、利誘以及拍攝影片等手段，多次對8名未成年女性學員實施強姦，其中包括3名幼女。

其間，趙某逼迫被害人長期服用避孕藥，強姦行為導致多名被害人患有婦科病。此外，趙某還實施了故意傷害、詐騙等犯罪。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處趙某死刑，最高人民法院依法予以核准。

最高法指出，罪犯趙某等人以未經登記成立的「成長教育基地」為依託，形成惡勢力團夥、為非作惡，並以管理需要為由，隔絕家長與學員聯繫。趙某利用身份賦予的優勢地位，以毆打、體罰等所謂的懲罰教育手段對被害人形成控制並借機實施性侵，犯罪情節特別惡劣，嚴重侵害未成年人身心健康。該案暴露出個別未成年人教育、培訓機構無證經營、內部管理混亂、從業人員素質低下、相關監管缺失等問題。

2019年9月至2022年5月，罪犯王某某在某網絡平台上專門以小學、初中女學生為對象，採用冒充導演招募小演員或冒充女性未成年人的方式，先通過網絡誘騙、脅迫未成年被害人拍攝並發送裸體等不雅照片、影片供其觀看，後以當演員需檢查身體等為由誘騙或以公開不雅照片、影片相威脅，將被害人約出實施強姦。

王某某合共強姦並猥褻9名未成年女性，其中包括7名幼女、1名精神發育遲滯的未成年女性，在強姦過程中拍攝影片，以此脅迫繼續實施姦淫，對部分幼女長期、多次強姦，並實施嚴重淩辱行為。此外，王某某還猥褻其他10名幼女、1名男童。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處王某某死刑，最高人民法院依法予以核准。

最高法指出，罪犯王某某利用未成年人鑒別和防範能力弱的特點，同時註冊多個網絡賬號、一人分飾多角，通過偽裝成某著名女導演、導演助手、知名演員等方式，以「當演員需要拍裸照、需要檢查身體」等話術誘騙，或以公開裸照、影片相威脅，實施性侵。

3名性侵害未成年人罪犯執行死刑。（視覺中國）

該案反映出隨着信息網絡的普遍應用，犯罪分子利用網絡空間所獨有的身份虛擬性、溝通私密性、技術便利性特征實施性侵害未成年人犯罪，犯罪手段更為隱蔽、更具欺騙性，危害範圍更廣。同時，暴露出網絡社交平台監管漏洞及未成年人網絡安全教育缺失等問題。

而罪犯陳某某曾因犯強姦罪被判處刑罰。2022年1月至4月，陳某某通過他人介紹，冒充同齡人先後加入20多個初中學生自建QQ群、微信群，隨機添加群內女學生為好友，選擇其中部分女學生，以誘騙、脅迫等方式約出實施強姦。

陳某某單獨強姦3名幼女7次，強姦1名未成年女性未遂，在強姦過程中拍攝影片，以此脅迫繼續實施姦淫，並致部分幼女自殘、試圖自殺、輟學。陳某某還糾集同案犯輪姦上述1名幼女合共3次，並以牟利為目的介紹其他多名同案犯分別姦淫該名幼女。此外，陳某某猥褻其他2名幼女，另實施了敲詐勒索犯罪。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處陳某某死刑，最高人民法院依法予以核准。

最高法指出，罪犯陳某某30多歲，卻冒充同齡人化名潛入初中學生群，以「廣撒網」的方式物色作案對象，借交友之名尋機實施性侵，甚至糾集他人共同實施性侵，社會危害性大。陳某某具有強姦多人、強姦情節惡劣、輪姦等多項加重處罰情節，且曾因犯強姦罪被判處刑罰，對其依法判處並執行死刑，彰顯了人民法院對犯罪情節惡劣、主觀惡性深、人身危險性大、罪行極其嚴重的強姦犯罪分子依法從嚴從重處罰的堅定立場。

最高法刑一庭負責人指出，此次對三名性侵害未成年人罪犯依法判處並執行死刑，彰顯了人民法院堅決依法嚴懲此類犯罪的鮮明態度，向全社會宣告「侵害孩子者，必嚴懲不貸」。同時，三個案件中未成年被害人的遭遇也提醒，要全面加強對未成年人的保護，切實採取有效措施，更好地預防和減少犯罪，從源頭上遏制性侵害未成年人犯罪發生。