佛山物業7折法拍　屋主為已被執行死刑大毒梟　業內人士稱非凶宅

已被執行死刑的「80後」毒梟李俊鵬，位於佛山的物業近日法拍，起拍價僅為評估價的7折。雖然業主身份特殊且已故，但物業仍以溢價超過20萬元（人民幣，下同）的價格成交。



已被執行死刑的「80後」毒梟李俊鵬，位於佛山的物業。（廣州日報）

據法拍平台顯示，該物業位於佛山怡翠玫瑰園，建築面積150.24 ㎡，一同拍賣的還包括該小區一處地下車位。物業原定周一（5月12日）10時至周二（5月13日）10時法拍，起拍價為1291396.94元，僅為參考價的70%。

開拍前，該物業的拍賣網頁已有29000多人圍觀。最終經過35次出價，33次延時後，以溢價20.4萬元的結果成交。

有業內人士指出，上述小區近期的成交均價為13000元/㎡左右，地下車位的價格約為11萬元。本次房屋法拍成交價僅為9970元，且還等同於在此價格上贈送約32㎡的車位，可謂非常划算。

李俊鵬被捕畫面。（廣東禁毒）

該人士還稱，法拍物業的原業主雖然屬於死刑犯，但因該物業內未曾發生如兇殺、自殺等非正常死亡事件，因此不屬於「凶宅」。

不過有律師認為，因物業的原業主因販毒等惡性犯罪被執行死刑，可能引發公眾對房屋的負面評價，故若日後要再次出售應披露相關信息。