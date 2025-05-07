河南14歲女上學途中失蹤　7年後被發現拋屍井中　兇手已執行死刑

2015年9月，河南信陽14歲少女在上學途中失聯，7年後，其屍體在家附近一間老宅的水井中被發現。兇手魏某某被警方拘捕，經歷兩審被判死刑。

5月7日，死者親屬一審訴訟代理人、京衡律師上海事務所律師余超透露，日前，死者親屬接到法院通知，魏某某已於4月30日被執行死刑。



經河南省信陽市人民檢察院提起公訴，2023年10月31日，信陽市中級人民法院一審判決魏某某犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，魏某某需賠償死者親屬等人3.8萬餘元。

一審判決書顯示，魏某某故意非法剝奪他人生命，致一名未成年人死亡，為逃避罪責將被害人沈入井中，毀滅證據，作案後畏罪潛逃多年，主觀惡性深，犯罪情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重，應依法懲處。魏某某雖具有坦白情節，但結合本案犯罪手段、情節及後果，不足以對其從輕處罰。

一審判決後，魏某某不服，提起上訴，二審維持原判。

警方發布協查通報。（紅星新聞）

河南14歲少女上學途中失聯 7年後證實遇害被拋屍井中 兇手死刑

據此前報道，案情指，2015年9月20日下午6時左右，河南省信陽市光山縣城司馬光中學住校生小雨（化名）本應離家返校，但老師發現她沒有出席班級自習，便聯繫家長張先生。家屬報警後不斷發尋人啟事，但多年過去，小雨始終沒有音訊。

直到2022年下半年，小雨的遺體在一間老宅的水井中被發現。張先生表示，自始至終他都沒見過孩子的遺體，也不知道兇手到底是誰，行兇動機為何，「只知道他姓魏，在當地風評不是很好」。

河南14歲少女上學途中失蹤，7年後被發現拋屍井中。（視覺中國）

據河南省信陽市中級人民法院出具的刑事附帶民事判決書顯示，魏某某1995年出生，曾因犯強姦罪被判刑，2015年6月25日刑滿釋放。事發當日，魏某某駕車時將正在路邊等車上學的小雨碰倒，於是將對方帶上車找小診所檢查，後來小雨稱頭暈提出要到醫院檢查，魏某某拒絕後，二人發生言語爭執，前者隨手在車內持一鐵棍擊打小雨頭部，致其頭部流血，躺倒在副駕駛室內。

打傷人後，魏某某駕車駛至其老家村民鄒某長期未住的老宅處，發現小雨沒有呼吸後，魏某某回家拿編織袋，將小雨部分衣服脫掉後將其裝入袋中，再裝磚塊入另一編織袋內，最後將兩個編織袋沉入院內水井中。

逃離現場後，魏某某駕車沿途將鐵棍、小雨的衣物拋棄，並將小雨的手機帶走給家人使用。2022年5月15日，魏某某被警方抓獲。經法醫鑑定，小雨死亡原因不清，但不排除小雨因機械性窒息或溺水死亡的可能。