因男友跑路賣嬰兒？內媒直擊販嬰現場：夜間車內15萬賣出男嬰

內媒《紅星新聞》報道，10月19日，《紅星新聞》記者與打拐志願者上官正義「放蛇」，直擊販嬰現場：交易於夜間在車內進行，一名出生14天的男嬰，多次抬價後最終以15萬（人民幣，下同）賣出。



中介與買家交接嬰兒。（紅星新聞）

中介與賣家清算費用。（紅星新聞）

小紅書獲取聯繫方式 夜間車內交易

據《紅星新聞》報道，此前，一名用戶在小紅書平台尋找客戶，想聯繫有「收養」「領養」意願的用戶發，內地打拐志願者上官正義因此得到中介蘇某某的聯繫方式。

10月19日，中介蘇某某稱，自己將與福建買家在無錫交易一名男嬰，據其提供的出生證明顯示，這名男嬰出生於10月6日。他表示，男嬰的母親因為「男朋友跑了」而出售嬰兒。

蘇某某稱，買家自駕來到無錫，在帶走嬰兒後就會返程，而本次交易也將在車上完成，「只有幾分鐘。」

19日晚約10時，按照蘇某某的要求，買家跟隨蘇某某所乘車輛，來到一工業園區交叉路口。此時，一輛白色車輛（賣家車輛）已停在岔路口，司機要求，買家中僅有2人可以上車。

買家上車後，白車繼續行駛，在一屋苑的停車場停下，司機將一份領養協議帶下車，稱與妻子一同抱來孩子，要求乘客不得下車。數分鐘後，一名女性抱來一名男嬰。司機則將填寫完成的領養協議、男嬰母親身份證等資料交給中介蘇某某。

男嬰的出生證明。（紅星新聞）

身份信息顯示，男嬰母親今年剛成年，來自貴州。除了男嬰外，司機還交付給買家產檢報告、疫苗本等。而買家則將一個裝著鈔票的膠袋交給蘇某某，由蘇某某點清並分發。

據蘇某某介紹，正式交易前曾因買家人數過多一度中斷交易，臨時提高售價，男嬰最終售價為15萬元，其中，交給賣家司機7.8萬元現金，其餘為中介費用。

蘇某某表示：「這個事被抓住，在這裏的都要坐（牢）3年，我要坐（牢）5年，我們老大是死緩。」他還稱，自己不騙人、不找人代孕，只負責販售已有的男嬰，「可以昧良心，不能喪良心。」他稱這門生意已是「昧良心」，不能「坑蒙拐騙」。

批皮傳媒公司 嬰兒來源為「大哥推薦」

據蘇某某透露，今年內他已成功販售十餘個嬰兒，最近每個月都成功了兩例，「上個月有八萬塊錢」。

蘇某某介紹，其嬰兒來源為「大哥直接推給我的」。他稱，口中的「大哥」是團隊領導。蘇某某稱，「大哥」三十餘歲，在山西臨汾成立了一家傳媒公司，不少員工從事傳媒工作。包含自己在內的6個人為「高管」，負責販嬰相關工作。

中介蘇某某。（紅星新聞）

所謂6名「高管」中，2人負責聯繫，2人負責處理出生證明和戶口，號稱花費兩三萬元便可以出具買家作為父母的出生證明，甚至可以任選出生日期：「我們都有醫院合作，我看哪有名額，給你買」；而剩下的包括蘇某在內的2人則負責全國跑腿。

蘇某某回憶，在入職後，自己學習了傳媒、法律、交易流程等多種內容，在跟隨「大哥」一段時間後，於今年年初開始獨立工作。目前，《紅星新聞》已聯合上官正義就相關情況報警。