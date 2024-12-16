湖北販嬰案嫌疑人親屬出2000萬索命　打拐志願者上官正義報警求助

曾多次舉報內地醫院販賣出生證明、販賣嬰兒的打拐志願者上官正義稱，湖北襄陽健橋醫院院長葉某某的兒子，曾密謀出2000萬元（人民幣，下同）「暗花」買其性命。

上官正義稱，已向襄陽警方報警並提交書面報案材料，自己不會因恐嚇停止打拐。



12月15日，上官正義在微博發文稱，近期一名來自湖北襄陽的網民稱，其在看守所羈押期間，恰好與襄陽健橋醫院販賣出生證和嬰兒的主要嫌疑人，該醫院院長葉某某的兒子關在同處，對方密謀出資2000萬元，打算買上官正義的命，「他還說當時差點就接這個業務，只是資金沒到位。現在他說自己已經出來了，已經改邪歸正，但是裏面的謀划仍然繼續，他希望我自求多福。」上官正義稱已經固定證據，並向湖北襄陽方面反饋。

打拐志願者上官正義稱，湖北襄陽健橋醫院院長葉某某的兒子，曾密謀出2000萬元「暗花」買其性命。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，聊天記錄顯示，該名網民曾因「砍人」入獄，且在襄陽看守所與葉某某的兒子一同關押約半年。期間，葉某某的兒子曾提到上官正義舉報襄陽健橋醫院的案件，並計劃出資2000萬「暗花」，希望該名網民加入其中共同謀害上官正義。

對於2000萬從何而來，該名網民解釋稱，這筆錢並非來自葉某某兒子個人，而是因該案被牽涉其中的多間醫療器械合作商、受牽連的其他醫院等共同出資。該名知情網民已出獄，並稱警方已與其聯繫，他將配合警方調查。

上官正義獲悉後，已在12月14日向襄陽警方報警，並提供相關的書面報案材料，隨後反饋給襄陽市相關政府部門。上官正義稱，已經有相關人員與其對接，「我相信政府會保護我的人身安全」，並表示自己雖然會擔心害怕，但他更相信政府會介入調查，自己也不會因恐嚇停止打拐。

湖北襄陽健橋醫院葉姓院長。（微博@上官正義）

販賣嬰兒及出生證 襄陽健橋醫院多人被捕

2023年11月，上官正義公開舉報湖北襄陽健橋醫院院長葉某某涉嫌販賣出生證明。據此前報道，買證者只需提供身份信息，花費9.6萬元，襄陽健橋醫院方面就會按「正常」生產流程，為買家辦理建檔、產檢、住院、分娩、出院等全套真實信息。

事發後，當地相關部門迅速介入。去年11月7日，湖北襄陽市衛健委發布通報稱，工作專班已進駐涉事醫院，連夜詢問相關人員，並封存相關資料作進一步核查。該涉事醫院婦產科也隨之停業整頓。

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通報稱，當時相關部門已對該院院長葉某某等6人批准逮捕，對另外4人刑事拘留，對13名領導幹部和公職人員立案審查。襄陽警方回應稱，當時已初步查實葉某某參與販賣5套出生醫學證明及配套疫苗本。今年9月，此案已移交檢察院審查起訴。

該案發生後，襄陽健橋醫院不少人員因此失業，有人私信上官正義稱自己幾個月無收入，再找工作也因此受牽連被拒。上官正義曾向醫院其他員工公開道歉，並呼籲襄陽健橋醫院方面妥善處理員工問題。