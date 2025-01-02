山西產科主任做「販嬰中介」　15歲少女生子賣6.8萬　法院不起訴

自去年起，內地一名打拐人士「上官正義」在網絡多次爆料稱，販嬰事件在內地多地層出不絕。其中一宗發生在2022年的山西大同，一名15歲少女誕下男嬰後以6.8萬轉手賣掉，而糾其經過竟涉及醫院產科主任，而法院對該醫生做「不予起訴處理」。



央視新聞今日（1月2日）報道稱，山西大同市第一人民醫院相關人員涉嫌參與嬰兒買賣一事，大同市成立聯合調查組，開展調查工作。對發現的違法違紀問題，將依法依紀嚴肅處理。



大同市第一人民醫院兒童醫院。（南風窗）

據報道，2022年3月山西一名15歲少女懷孕，經一名名叫「佩佩」的中間人介紹，前往大同第一人民醫院產科主任王某青處就診檢查。王謀青稱，佩佩跟她說「主任你看跟着我一塊（做生意），她（15歲女孩的母親）女兒有孩子了，太小不能要。」

王某青表示，當時15歲少女懷的嬰兒已足月（滿足37~39周可準備生產），「即使流產也是活的」，她便建議中間人去詢問嬰兒父親。但男方「門都不開」，並稱「不知道跟誰有的孩子，愛咋處理咋處理去」。

大同第一人民醫院產科主任醫師王某青。（新京報影片截圖）

而醫院剛好有一對無法生育的夫婦在向王某青詢問，是否有孩子可以抱養。起初王某青稱，「這會沒人給孩子了」，不過剛好遇到15歲女孩懷孕，她便告訴夫婦可以抱養。王某青稱，「我就介紹了他們倆認識了一下，後來的事情，我說不管孩子好呀賴呀有啥事，千萬不要在說是來醫院認得我」。

其後，王某青還幫忙做內診檢查。為了日後能夠順利辦理新生兒戶籍等事項，此後的彩超檢查、分娩等，都偷換信息，以抱養母親的名義進行。王某青稱，她對孩子具體賣了多少錢一概不知。

殺人案帶出拐賣兒童案

但這件看似天衣無縫的嬰兒販賣事件，因2年後警方調查15歲女孩前男友殺人案時被發現。王某青回憶，「當時的情形就是殺人案帶出了拐賣兒童案，就像現在這個情形，我剛下手術，警察站了一地問我，我想不起來，那孩子都兩歲多了。」

2023年11月25日，王某青被刑事拘留，12月22日被取保候審。2024年11月20日，大同市平城區檢察院對其做出不起訴決定。

檢察機關不起訴決定書顯示，買方抱走嬰兒後支付68000元（人民幣，下同），賣方母親通過中間人收到41000元。檢察院認為，王某青以上行為構成偽造國家機關證件罪。但因王某青無前科劣跡，到案如實供述，認罪認罰，悔罪表現明顯，主觀惡性不大；其行為客觀上沒有造成嚴重後果，社會危害性較小，犯罪情節輕微，依法決定對王某青不予起訴。

目前，王某青仍在該醫院產科執業。據院方說法，王某青已被免除黨內和行政職務，工資也被扣除一部份。

王某青透露，目前買家和賣家都被警方抓捕，「這都一年了，現在也都說清楚了，把我也抓進去了28天」。對於幫助15歲女孩用買方信息入院生子，王某青直言，「這個我不怕，監察院給我了不予起訴書，就因為這個我才受牽連，人家（監察院）說你這合理不合法嘛」。