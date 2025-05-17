內地新冠個案增廣東4月錄逾2萬宗　專家：仍在變異季節性已不明顯

內地出現新一波新冠疫情。中國疾控中心發布數據顯示，今年4月，新冠病毒檢測陽性率呈上升趨勢，且南方省份高於北方省份。另外，廣東省疾控中心稱，全省4月錄得新冠病毒感染23188宗。有專家表示，目前新冠病毒仍在變異，季節性變得不再明顯，不過重症率已非常低，「不需過度擔心」。



鑑於新冠疫情「捲土重來」，中國疾控中心提醒稱，一旦出現發熱、咳嗽或其他呼吸道感染症狀時，與人接觸要佩戴口罩，保持室內良好通風，並根據需要及時就醫。

此外，多地疾控部門亦發佈相關內容，提醒在近期防範各類傳染病。如鄭州疾控提醒，要保持良好的衛生習慣，咳嗽或打噴嚏時，用紙巾、毛巾等遮住口鼻，出現發熱、咳嗽等症狀時，盡量避免參加集體活動，及時就醫，就醫過程中全程佩戴口罩。

不少人近期再感染新冠病毒。（微博）

周六（5月17日），首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院主任醫師丁新民表示，以前面對流感等病毒時，人們總覺得會伴隨季節、氣溫的變化而變化，但是新冠病毒還在不斷變異中，其感染的「季節性」目前並不明顯。「與其他呼吸道傳染病相比，新冠病毒的流行規律似乎在被打破，因此無論是什麼季節，或者氣溫高低，其都有出現感染小高峰的可能。」

丁新民續稱，雖然新冠病毒已出現五六年，但對於一種病毒而言還很新，還處在不斷變化的階段，而今波疫情的傳染性仍然較強，不過不需要特別擔心，因為重症率非常低。但對於長者、有基礎疾病人群等，仍要做好防護，「因為這些群體一旦感染，重症率相對來說還是會高一些，風險也相對會更大。」

中國疾控中心數據顯示，近期門診有呼吸道症狀的患者人數呈上升趨勢，其中新冠陽性患者的絕對數量有所增加。對此，丁新民分析，今次新冠陽性患者的絕對數量有所增加的持續時間應該不會太長，因為目前新冠病毒經過變異後毒性已不是太強，未來也將和人類長期共存。數據中新冠病毒感染人群比例在急性呼吸道傳染病中有所上升的原因是其他呼吸道傳染病隨氣候變化有所降低，因此新冠的感染比例就有所增加。