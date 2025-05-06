藍佛安：中方將採取更積極的宏觀政策　有信心實現5%左右增長目標

中國財政部網站消息，2025年5月4日至7日，亞洲開發銀行（以下簡稱亞行）理事會第58屆年會在意大利米蘭舉行。本屆年會以「共享經驗，共建未來」為主題，並就通過數碼化轉型促進亞太區域一體化發展等議題進行討論。財政部部長、亞行中國理事藍佛安與會並發言，並進行了系列雙邊會談。財政部副部長、亞行中國副理事廖岷陪同參會。



2025年5月4日至7日，亞洲開發銀行（以下簡稱亞行）理事會第58屆年會在意大利米蘭舉行。

藍佛安表示，當前國際局勢動盪加劇、亂象頻出，單邊主義、保護主義抬頭，特別是近期個別國家掀起關稅戰、貿易戰，給全球經濟帶來史無前例的巨大風險。各成員應同舟共濟，秉持開放包容、團結合作精神，尊重多邊機構規則，為全球經濟發展注入更多確定性和正能量。中方呼籲亞行高舉多邊主義旗幟，發揮多邊合作平台作用，推動各成員加強政策協調，幫助發展中成員加快經濟發展和深化區域合作，堅持應對氣候變化的既定政策方向，推進區域數碼化轉型，推動傳統產業改造升級，支持各成員有效應對挑戰，實現繁榮發展。

財政部部長、亞行中國理事藍佛安與會並發言。

藍佛安指出，中國是經濟全球化的受益者也是貢獻者，近年來對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。今年一季度GDP同比增長5.4%，實現良好開局。中方將採取更加積極有為的宏觀政策，有信心實現2025年的5%左右增長目標。中國將繼續建設國內統一大市場，擴大高水平對外開放，同世界特別是亞太成員分享中國發展機遇與紅利，攜手應對時代挑戰，共創亞太美好未來。

會議期間，藍佛安與亞行行長神田真人等舉行了雙邊會見或交流，主要就亞行未來運營發展、介紹中國發展經驗，以及中國與亞行合作等議題交換意見。