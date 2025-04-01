深圳口岸首季逾6400萬人次出入境　港澳台居民佔比超六成

深圳出入境邊防檢查總站3月31日統計數據顯示，今年首個季度，深圳各口岸累計出入境人員超6400萬人次，同比增長15.2%，出入境交通運輸工具297萬輛（艘、架、列）次，同比增長15.4%。其中，港澳台居民經深圳各口岸出入境有4000萬人次，增長超過一成。



隨著240小時過境免簽政策同互免簽證、單方面免簽、區域性入境免簽等政策實施，中外人員往來不斷升溫。據統計，今年一季度，經深圳各口岸入出境外國人157萬人次，同比增長39.5%。其中免簽入境的外國人超32萬人次，同比增長112%，韓國、新加坡、馬來西亞公民入境人數增長明顯，同比分別增長59.3%、43.9%、46.7%。

2025年首個季度，深圳各口岸累計出入境人員超6400萬人次。（微信公眾號＠深圳發布）

伴隨深港間交通基礎設施、通關模式、跨境支付手段等升級，以及恢復「一周一行」、擴大「一簽多行」、港澳永居外國人便利來往內地等出入境政策落地實施，深港兩地居民「北上南下」熱潮持續。一季度，深圳各口岸出入境內地居民超2200萬人次、港澳台居民4000萬人次，同比分別增長19.4%、12.1%。

作為大灣區世界級機場群核心樞紐機場之一，今年一季度，深圳機場邊檢站累計查驗國際客運航班1.5萬架次，平均每天170架次國際航班抵離深圳，同比增長近三成。