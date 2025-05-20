習近平河南考察　強調實現中國式現代化要搞好製造業

《央視新聞》報道，5月19日至20日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在河南省委書記劉寧和省長王凱陪同下，先後到洛陽、鄭州考察調研。



習近平強調，河南要認真落實黨中央關於中部地區加快崛起、黃河流域生態保護和高質量發展等戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，全面深化改革開放，着力建設現代化產業體系和農業強省，着力改善民生、加強社會治理，着力加強生態環境保護，着力推動文化繁榮興盛，以高質量發展和高效能治理奮力譜寫中原大地推進中國式現代化新篇章。



習近平在龍門石窟考察，了解當地加強歷史文化遺產保護利用、推動文旅產業高質量發展等情況。（新華社）

習近平在洛陽軸承集團股份有限公司考察時，同企業員工親切交流。（新華社）

5月19日下午，習近平來到河南洛陽軸承集團股份有限公司考察，走進企業智能工廠，了解各種類型軸承產品的性能和用途，察看智能生產線，並同企業職工親切交談。習近平說，我們堅持發展實業，從過去洋火、洋皂、洋鐵等靠買進來，到現在成為工業門類最齊全的世界制造業第一大國，這條路走對了。我們要繼續把制造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術，推進產學研一體化，培養大批高素質人才，這樣中國式現代化才能夠真正實現。

習近平在龍門石窟考察時，同遊客親切交流。（新華社）

習近平在洛陽軸承集團股份有限公司考察，了解當地加快先進製造業發展等情況。（新華社）

隨後，習近平來到始建於東漢年間的白馬寺考察，詳細了解佛教中國化和寺院文物保護情況。他指出，白馬寺見證了佛教傳入、發展並不斷中國化的進程。歷史證明，堅持我國宗教中國化方向是完全正確的，要積極引導宗教同中華優秀傳統文化相融合、與社會主義社會相適應。

習近平在白馬寺考察，了解當地加強歷史文化遺產保護利用、推動文旅產業高質量發展等情況。（新華社）

習近平來到已有1500多年歷史的龍門石窟，察看石窟整體佈局風貌和代表性窟龕、造像，同現場的文物保護工作者親切交流。他強調，要把這些中華文化瑰寶保護好、傳承好、傳播好。習近平特別鼓勵小朋友們多到實地尋溯中華文化，從小樹立文化自信。他指出，文旅融合前景廣闊，要推動文旅產業高質量發展，真正打造成為支柱產業、民生產業、幸福產業。

外部環境複雜 要以高質量發展應對各種不確定性

5月20日上午，習近平聽取河南省委和省政府工作匯報，對河南各方面取得的成績給予肯定，對下一步工作提出要求。

習近平指出，高質量發展是中國式現代化的必然要求。面對複雜的外部環境，要堅定信心，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。河南作為經濟大省，要進一步夯實實體經濟這個根基，以科技創新為引領，因地制宜發展新質生產力，提升現代化產業體系對高質量發展的支撐能力。要加強耕地保護和建設，扛牢糧食安全責任，延伸現代農業產業鏈條，以城鄉融合發展帶動鄉村全面振興，促進城鄉共同富裕。要持之以恆加強重點流域生態保護治理，深化污染防治攻堅，築牢生態安全屏障。

習近平在洛陽軸承集團股份有限公司考察時，同企業員工親切交流。（新華社）

習近平強調，河南人口總量、人口密度、人口流動量都比較大，社會問題複雜多樣，必須扎紮實實加強社會治理。要全面落實黨的領導，健全社會治理體制機制，加強新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作。要更好凝聚服務群眾，健全群眾利益協調機制，提高公共服務水平，用心用情解決群眾急難愁盼問題。要突出抓基層、強基礎、固根本，推動資源、服務、管理下沉，確保社會治理各項工作縱向到底、橫向到邊。要高度重視法治和誠信建設，發揮好法治對社會治理的規範和保障作用，加強誠實守信的價值引導，提高政府誠信、企業誠信、社會誠信水平。要盯牢風險隱患排查和治理，強化社會治安整體防控，有效防範化解重點領域風險，切實維護社會和諧穩定。各級領導幹部要主動作為，善於從推進社會治理中總結新形勢下黨的群眾工作規律，針對不同社會群體的特點把工作做細做實。要切實整治形式主義為基層減負，支持基層幹部大膽幹事、樹立威信，支持群眾依靠自身力量解決社會治理中的問題。

習近平在洛陽軸承集團股份有限公司考察，了解當地加快先進製造業發展等情況。（新華社）

習近平指出，中央八項規定是黨中央徙木立信之舉，是新時代管黨治黨的標誌性措施。開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，是今年黨建工作的重點任務。要在一體推進學查改上下功夫，把黨員幹部個人查擺整改與組織查擺整改緊密結合起來，切實把作風硬要求變成硬措施、讓鐵規矩長出鐵牙齒，確保學有質量、查有力度、改有成效。學習教育中央指導組要認真履職盡責，把工作重點放到推動解決問題上，精準指導、務求實效。

習近平在龍門石窟考察時，同遊客親切交流。（新華社）

習近平強調，今年以來，中國一些地區出現旱情，有的還在持續，相關部門要密切配合，加強用水調度，確保城鄉居民供水和農業灌溉需求。有旱就可能有澇，要嚴防旱澇急轉。汛期已經到來，各地對防汛抗洪務必精心準備，確保預案充分、應對從容。容易突發山洪、泥石流等自然災害的地區，要全面落實應急處置責任。