習近平召開「十五五」經濟座談會　要科學謀劃前瞻把握國際形勢

據新華社報道，國家主席習近平30日上午在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會並發表重要講話。他強調，今年是「十四五」規劃收官之年，要在加緊落實規劃目標任務的同時，適應形勢變化，把握戰略重點，科學謀劃好「十五五」時期經濟社會發展。總理李強，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席座談會。



座談會上，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、上海市委書記陳吉寧、浙江省委書記王浩、湖北省委書記王忠林、廣東省委書記黃坤明、四川省委書記王曉暉、甘肅省委書記胡昌升先後發言，結合工作實際，就「十五五」時期經濟社會發展提出意見和建議。

聽取發言後，習近平表示，科學制定和接續實施五年規劃，是治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義一個重要政治優勢。謀劃「十五五」時期經濟社會發展，必須準確把握「十五五」時期的階段性要求，著眼強國建設、民族覆興偉業，緊緊圍繞基本實現社會主義現代化目標，一個領域一個領域合理確定目標任務、提出思路舉措。對各方面的目標任務，要深入分析論證，確保科學精準、能夠如期實現。要統籌謀劃，抓住關鍵性、決定性因素，把握好節奏和進度，注重鞏固拓展優勢、突破瓶頸堵點、補強短板弱項、提高質量效益，與整體目標保持取向一致性。

習近平指出，謀劃「十五五」時期經濟社會發展，要前瞻性把握國際形勢發展變化對中國的影響，因勢利導對經濟布局進行調整優化。要堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，多措並舉穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有效穩住經濟基本盤，加快構建新發展格局，全面推動高質量發展。要更加注重統籌發展和安全，通盤考慮內外部風險挑戰，健全國家安全體系，增強維護安全能力，以高效能治理促進高質量發展和高水平安全良性互動，以新安全格局保障新發展格局。

習近平強調，「十五五」時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置，以科技創新為引領、以實體經濟為根基，堅持全面推進傳統產業轉型升級、積極發展新興產業、超前布局未來產業並舉，加快建設現代化產業體系。要完善國家創新體系，激發各類創新主體活力，瞄準世界科技前沿，在加強基礎研究、提高原始創新能力上持續用力，在突破關鍵核心技術、前沿技術上抓緊攻關。要統籌推進教育科技人才一體發展，築牢新質生產力發展的基礎性、戰略性支撐。

習近平指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的社會主義現代化。謀劃「十五五」時期經濟社會發展，要不忘初心，把造福人民作為根本價值取向，堅持在發展中保障和改善民生，穩步推動共同富裕。要深入研究優化區域布局、促進區域協調發展和鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進鄉村全面振興和城鄉融合發展、加快農業農村現代化等方面的有效措施，穩步增加城鄉群眾收入。要研究推出一批均衡性可及性強的民生政策舉措，著力解決群眾急難愁盼問題。涉及老百姓的事情關鍵在實，各項政策舉措要實實在在、富有實效，堅持盡力而為、量力而行。

習近平強調，各地區謀劃「十五五」時期經濟社會發展，要在全國大局中精準定位，加強規劃銜接。要深入調查研究，堅持目標導向和問題導向相統一，在確定發展思路和戰略舉措時注重體現自身特色、發揮比較優勢。