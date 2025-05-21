重慶父攜兒女河邊釣魚　不幸遇急流一家3口全部溺水身亡

周日（18日），重慶開州區臨江鎮三星村發生一宗悲劇，一名父親帶著一對兒女來到河邊釣魚，不幸全部溺水身亡。周三（21日），據重慶開州區藍天救援隊獲悉，事發時30多名藍天救援隊隊員參與搜救，歷時2天，一家3口的遺體才被打撈出水。救援隊介紹，事發河段河流寬度十餘米，水流湍急，水深超過4米，3人溺水處河道坡度較陡。



意外發生在下午1時許，當時一名父親帶著兒子和女兒到河邊釣魚時，女兒意外落水，父親和兒子試圖營救落水的女兒，但均被急流卷走。遇難父親今年35歲，兒子和女兒則分別15歲及12歲。據村民透露，該父親長期在廣東務工，「這次回來是想多陪陪孩子」。

村民於事發現場。（極目新聞）

事發後，臨江鎮派出所、消防救援隊、藍天救援隊等多支力量迅速趕赴現場展開搜救。開州區藍天救援隊隊長胡相海介紹，藍天救援隊隊員從周日下午3時許一直搜救到次日淩晨3、4點鐘，當日傍晚在事發地附近打撈出女孩的遺體。次日，參與搜救的藍天救援隊隊員達30多人，由於河水渾濁、流速快，救援人員直到周二（20日）淩晨，才在下流距事發地800米遠處，打撈出父親和兒子的遺體。

據村民描述，三星村這段河流平日水流平緩，但雨季水流會變得湍急。事發當日，當地下了一場小雨，河水水位有所上漲。鎮政府一工作人員周三表示，事故發生後，當地政府高度重視，要求當地學校立即開展防溺水宣傳教育，同時在各村增設警示牌，並在河道邊投放救生圈等設備。